Στην ανακρίτρια ο 52χρονος γυναικολόγος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία – Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε την Δευτέρα (12/10) ο 52χρονος γνωστός γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας. Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να απολογηθεί ενώπιον της 16ης τακτικής ανακρίτριας για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας κατ’ εξακολούθηση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε μετά τη διαβίβαση πληροφοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη μεταφόρτωση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Το σήμα από τις ΗΠΑ και η έρευνα της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισε η ενημέρωση από τον αμερικανικό οργανισμό National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), ο οποίος ασχολείται με τον εντοπισμό και την προστασία παιδιών που υφίστανται εκμετάλλευση ή κακοποίηση.

Οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στις ελληνικές Αρχές αφορούσαν χρήστη του διαδικτύου που φέρεται να είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε υπηρεσία διαδικτυακής αποθήκευσης αρχείων.

Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα από τα στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μέσω των οποίων οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη του χρήστη και να εντοπίσουν την κατοικία του 52χρονου.

Οι έρευνες σε σπίτι και ιατρείο – Κατασχέθηκαν εκατοντάδες αρχεία

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες τόσο στην κατοικία όσο και στον επαγγελματικό χώρο του κατηγορουμένου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, μεταξύ των οποίων κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής, tablet και κάρτα μνήμης microSD.

Από την εξέταση των συσκευών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Μεταξύ των αρχείων φέρεται να περιλαμβάνεται υλικό στο οποίο απεικονίζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές διαπίστωσαν ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να διαχειριζόταν τον διαδικτυακό λογαριασμό στον οποίο είχε μεταφορτωθεί το επίμαχο υλικό.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 52χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι είχε στην κατοχή του το συγκεκριμένο υλικό αποκλειστικά για προσωπική του χρήση.

Οι Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της υπόθεσης και να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τα αρχεία αποθηκεύτηκαν και μεταφορτώθηκαν στον διαδικτυακό χώρο.

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η αξιολόγηση του ψηφιακού υλικού αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τα πραγματικά περιστατικά.