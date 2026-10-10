Αττική: Τη Δευτέρα στον ανακριτή ο γνωστός γυναικολόγος που συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – «Ήταν για προσωπική χρήση» είπε στους αστυνομικούς

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Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση του 52χρονου γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη (8/10) στην Αττική, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Πρόκειται για γνωστό γυναικολόγο – μαιευτήρα που διατηρούσε ιατρείο στα Βόρεια Προάστια, ενώ ταυτόχρονα, συνεργαζόταν με μαιευτικές κλινικές της Αττικής και είχε αποκτήσει μεγάλη πελατεία. Μάλιστα τον αποκαλούσαν «γυναικολόγο του λαού». Ένα προσωνύμιο που αποτύπωνε τη δημόσια εικόνα του και την αναγνωρισιμότητά του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων. Ο 52χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με το MEGA, το υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του γυναικολόγου χαρακτηρίζεται ως «πολύ σκληρό» από τους αστυνομικούς. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει παραδεχθεί την κατοχή του υλικού και υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ήταν «για προσωπική του χρήση».

Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε έπειτα από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάστηκαν μέσω του National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των ΗΠΑ. Τα στοιχεία ανέφεραν ότι χρήστης είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Ακολούθησαν ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων οι Αρχές ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορουμένου και εξακρίβωσαν τον τόπο κατοικίας του.

Οι έρευνες σε κατοικία και επαγγελματικό χώρο

Το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του 52χρονου, καθώς και στον επαγγελματικό του χώρο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητό τηλέφωνο, σκληρό δίσκο ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, tablet και κάρτα μνήμης microSD.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο που είχε τεθεί υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν αρχεία στα οποία εμφανίζονταν ανήλικοι εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Μετά τα ευρήματα, ο 52χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.