Ύπνος: 5 τρόποι με τους οποίους επηρεάζει την υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με ειδικούς

Ένα βράδυ κακού ύπνου μπορεί να σας αφήσει κουρασμένους και ευερέθιστους την επόμενη ημέρα. Όταν όμως η έλλειψη ύπνου γίνεται συστηματική, οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην ενέργεια και τη διάθεσή σας. Ο ύπνος συνδέεται στενά με την καρδιαγγειακή υγεία και η χρόνια διαταραχή του μπορεί να επηρεάσει παράγοντες όπως η αρτηριακή πίεση, το βάρος και ο μεταβολισμός.

Γιατί ο ύπνος είναι τόσο σημαντικός για την υγεία της καρδιάς

Μπορεί να φαίνεται απρόσμενο, αλλά ο ύπνος συνδέεται άμεσα με την καρδιαγγειακή λειτουργία. «Ο ύπνος είναι τόσο αδιάρρηκτα συνδεδεμένος με την υγεία, που η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association) τον κατατάσσει πλέον στα “Life’s Essential 8” – τα 8 βασικά συστατικά για μια υγιή καρδιά», αναφέρει ο Dr. Jonah D. Garry, επίκουρος καθηγητής Ιατρικής στο Τμήμα Καρδιολογίας του Vanderbilt Health.

Ο ύπνος λειτουργεί ως επανεκκίνηση (“reset”) για το κεντρικό νευρικό σύστημα. Επιτρέπει στο παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ελέγχει την ανάπαυση, τη πέψη και την εξοικονόμηση ενέργειας, να αναλάβει δράση προσφέροντας στο σώμα την απαραίτητη περίοδο αποκατάστασης, εξηγεί ο Dr. W. Christopher Winter, ειδικός στην ιατρική του ύπνου και συγγραφέας του βιβλίου The Sleep Solution.

Σύμφωνα με τον Dr. Winter, εάν ο οργανισμός στερηθεί αυτή τη νυχτερινή ανάπαυση, μπορεί να εμφανιστούν:

Προβλήματα αρτηριακής πίεσης (υπερτασικές τάσεις)

Χρόνια φλεγμονή

Μεταβολικές διαταραχές (όπως η παχυσαρκία ή η αντίσταση στην ινσουλίνη, μια κατάσταση κατά την οποία τα κύτταρα δεν ανταποκρίνονται σωστά στην ινσουλίνη, την ορμόνη που βοηθά στη μετατροπή της γλυκόζης σε ενέργεια).

Αρκετές παθήσεις που επηρεάζουν την καρδιά συνδέονται με την έλλειψη ύπνου

Αυτές οι καταστάσεις υγείας μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, ωστόσο η έλλειψη ύπνου και η αϋπνία συμβάλλουν καθοριστικά στην εκδήλωση και την επιδείνωσή τους.

Υψηλή αρτηριακή πίεση

Παχυσαρκία

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

Αϋπνία

Υπνική άπνοια

Υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση)

Η αρτηριακή πίεση μειώνεται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό αποτελεί φυσιολογικό μέρος ενός υγιούς κύκλου ύπνου, επιτρέποντας στα αγγεία σας να χαλαρώσουν και να αναρρώσουν. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα όταν δεν κοιμάστε αρκετά.

«Το σώμα σας μπορεί να παραμείνει εγρήγορση και συγκεκριμένα σε μια κατάσταση “μάχης ή φυγής” (fight-or-flight)», εξηγεί ο Dr. Garry. «Αυτό μπορεί να αυξήσει τις ορμόνες του στρες, να ανεβάσει τους καρδιακούς παλμούς και να προκαλέσει συστολή των αιμοφόρων αγγείων, παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης».

Οι γιατροί αποκαλούν όσους παρουσιάζουν μικρότερη από την αναμενόμενη πτώση της πίεσης κατά τη νύχτα ως “non-dippers”, αναφέρει ο Δρ. Winters. «Δεν είναι κλαμπ στο οποίο θέλετε να ανήκετε», σημειώνει. «Οι “non-dippers” έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρόνιας υπέρτασης».

Παχυσαρκία

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σχέση μεταξύ ύπνου και βάρους είναι πιο σύνθετη. «Ο ύπνος επηρεάζει τις ορμόνες που ελέγχουν την πείνα και τη διατήρηση της ενεργειακής ισορροπίας», δηλώνει ο Dr. Garry. «Όταν στερείστε τον ύπνο, μπορεί να νιώθετε πιο έντονη πείνα, να έχετε επιθυμία για τροφές πλούσιες σε θερμίδες και να δυσκολεύεστε να κάνετε υγιεινές διατροφικές επιλογές».

Η έλλειψη ύπνου μπορεί ακόμη και να διαταράξει τις ορμόνες που ρυθμίζουν το αίσθημα του κορεσμού, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερφαγίας, προσθέτει ο Dr. Winter. «Επιπλέον, όταν μένετε ξύπνιοι για περισσότερες ώρες, έχετε περισσότερο χρόνο για φαγητό, ενώ πιθανότατα είστε πολύ κουρασμένοι για να γυμναστείτε».

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

Ο διαβήτης προκαλεί συσσώρευση γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, εξηγεί ο Dr. Winter. Τα επίπεδα γλυκόζης μπορούν επίσης να επηρεαστούν άμεσα από την ποιότητα του ύπνου. «Η ευαισθησία στην ινσουλίνη και οι διακυμάνσεις της κορτιζόλης —όπως οι απότομες αυξήσεις της— συνδέονται με την κακή ποιότητα και την ανεπάρκεια ύπνου», τονίζει ο γιατρός

Όταν το σώμα γίνεται λιγότερο ανθεκτικό στην ινσουλίνη, η ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα γίνεται δυσκολότερη, οδηγώντας σε αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η αντίσταση στην ινσουλίνη θεωρείται προδιάθεση για την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2. Παράλληλα, οι αυξομειώσεις της κορτιζόλης αυξάνουν το σάκχαρο στο αίμα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τον μεταβολισμό.

Αϋπνία

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), η αυπνία ορίζεται ως η δυσκολία στην επέλευση του ύπνου, στη διατήρησή του, ή και στα δύο. «Με την πάροδο του χρόνου, η χρόνιος αυπνία προκαλεί στέρηση ύπνου, η οποία επηρεάζει αρνητικά την υγεία της καρδιάς», αναφέρει ο Dr. Garry, συμβάλλοντας, για παράδειγμα, στην υπέρταση και την παχυσαρκία.

Υπνική άπνοια

Η υπνική άπνοια έχει τεράστιο αντίκτυπο στην καρδιαγγειακή υγεία. «Είναι μια συχνή πάθηση που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο καρδιαγγειακό σύστημα», υπογραμμίζει ο Dr. Winter.

Η αποφρακτική υπνική άπνοια χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όταν η αναπνοή σταματά, τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα πέφτουν, με αποτέλεσμα το σώμα να ενεργοποιεί το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και να εκκρίνει ορμόνες του στρες. Αυτό αυξάνει απότομα τους καρδιακούς παλμούς και την αρτηριακή πίεση, επιβαρύνοντας μακροπρόθεσμα τα αγγεία.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνευμόνων και Αίματος των ΗΠΑ (NHLBI), ορισμένοι παράγοντες κινδύνου για την υπνική άπνοια ταυτίζονται με εκείνους της καρδιοπάθειας, όπως η παχυσαρκία, η ηλικία και η κατανάλωση αλκοόλ.

Αντιμετώπιση διαταραχών ύπνου για υγιή καρδιά

Η βελτίωση των συνηθειών ύπνου (υγιεινή του ύπνου) και η προτεραιοποίηση της ανάπαυσης μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη.

Συμβουλές από τα CDC για καλύτερο ύπνο:

Σταθερό πρόγραμμα: Διατηρείτε σταθερή ώρα κατάκλισης και αφύπνισης καθημερινά.

Κατάλληλο περιβάλλον: Κρατήστε το δωμάτιο ήσυχο, χαλαρωτικό και σε δροσερή θερμοκρασία.

Αποχή από οθόνες: Απενεργοποιήστε τις ηλεκτρονικές συσκευές τουλάχιστον 30 λεπτά πριν κοιμηθείτε.

Ελαφρύ βραδινό: Αποφύγετε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ πριν τον ύπνο.

Περιορισμός καφεΐνης: Καταναλώνετε καφεΐνη μόνο τις πρωινές ώρες.

Άσκηση και διατροφή: Γυμναστείτε τακτικά και ακολουθήστε μια ισορροπημένη διατροφή.

Σημαντική Σημείωση: Εάν υποψιάζεστε ότι αντιμετωπίζετε κάποια υποκείμενη διαταραχή, όπως αυπνία ή υπνική άπνοια, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν ειδικό γιατρό. Μια κατάλληλη αξιολόγηση και ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο θα προστατεύσουν τόσο την ποιότητα του ύπνου σας όσο και την υγεία της καρδιάς σας.