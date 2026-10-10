Αττική: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 52χρονου γυναικολόγου – Το σήμα από τις ΗΠΑ, η ανάλυση και τα εκατοντάδες αρχεία με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

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Εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων είχε στην κατοχή του ο 52χρονος γυναικολόγος-μαιευτήρας, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη (8/10) στην Αττική από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων.

Σε βάρος του 52χρονου σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων.

Το σήμα από τις ΗΠΑ

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε έπειτα από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάστηκαν μέσω του National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των ΗΠΑ. Τα στοιχεία ανέφεραν ότι χρήστης είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.

Ακολούθησαν ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων οι Αρχές ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορουμένου και εξακρίβωσαν τον τόπο κατοικίας του.

Οι έρευνες σε κατοικία και επαγγελματικό χώρο

Το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του 52χρονου, καθώς και στον επαγγελματικό του χώρο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητό τηλέφωνο, σκληρό δίσκο ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, tablet και κάρτα μνήμης microSD.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο που είχε τεθεί υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν αρχεία στα οποία εμφανίζονταν ανήλικοι εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.

Μετά τα ευρήματα, ο 52χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.