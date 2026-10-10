Πασχάλης Τσαρούχας: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Νοτοπούλου και το μήνυμα – «Ευτυχία μου…»

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Μία πολύ ρομαντική και τρυφερή ανάρτηση έκανε το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου ο Πασχάλης Τσαρούχας, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στην οποία τον βλέπουμε μαζί με την Κατερίνα Νοτοπούλου.

Το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, ο Πασχάλης Τσαρούχας είχε πρεμιέρα με την παράσταση «Ζορμπάς». Η πρώην βουλευτής ήταν ανάμεσα σε εκείνους που παρακολούθησαν την παράσταση και αποθέωσε τον επιτυχημένο ηθοποιό σε Instagram story που πραγματοποίησε.

Σε αυτό βλέπουμε μία φωτογραφία του καλλιτέχνη από τη διάρκεια της παράστασης, με την Κατερίνα Νοτοπούλου να γράφει: «Συγκλονιστικός πάλι και πάντα…».

Λίγες ώρες αργότερα, ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram, ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο με την πρώην βουλευτή.

Στη φωτογραφία ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, ενώ ο καλλιτέχνης έχει στα χέρια του μία ανθοδέσμη.

Ο καλλιτέχνης αναφέρει στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου».

Η πρώην βουλευτής έχει σχολιάσει κάτω από τη φωτογραφία: «Όλα, μαζί…».