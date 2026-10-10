Πασχάλης Τσαρούχας: Η τρυφερή φωτογραφία με την Κατερίνα Νοτοπούλου και το μήνυμα – «Ευτυχία μου…»

Ο Πασχάλης Τσαρούχας δημοσίευσε μια πολύ ρομαντική φωτογραφία με την Κατερίνα Νοτοπούλου στο Instagram το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του στην παράσταση «Ζορμπάς». 

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Lifestyle

Κατερίνα Νοτοπούλου Πασχάλης Τσαρούχας
Φωτογραφία: Instagram/pas_tsarouchas
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία πολύ ρομαντική και τρυφερή ανάρτηση έκανε ο Πασχάλης Τσαρούχας, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στην οποία τον βλέπουμε μαζί με την Κατερίνα Νοτοπούλου.
  • Η πρώην βουλευτής ήταν ανάμεσα σε εκείνους που παρακολούθησαν την πρεμιέρα της παράστασης «Ζορμπάς» και τον αποθέωσε σε Instagram story γράφοντας: «Συγκλονιστικός πάλι και πάντα…».
  • Ο ηθοποιός μοιράστηκε ένα όμορφο στιγμιότυπο με τη λεζάντα «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου», με την Κατερίνα Νοτοπούλου να σχολιάζει: «Όλα, μαζί…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία πολύ ρομαντική και τρυφερή ανάρτηση έκανε το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου ο Πασχάλης Τσαρούχας, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στην οποία τον βλέπουμε μαζί με την Κατερίνα Νοτοπούλου. 

Το βράδυ της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, ο Πασχάλης Τσαρούχας είχε πρεμιέρα με την παράσταση «Ζορμπάς». Η πρώην βουλευτής ήταν ανάμεσα σε εκείνους που παρακολούθησαν την παράσταση και αποθέωσε τον επιτυχημένο ηθοποιό σε Instagram story που πραγματοποίησε.

Σε αυτό βλέπουμε μία φωτογραφία του καλλιτέχνη από τη διάρκεια της παράστασης, με την Κατερίνα Νοτοπούλου να γράφει: «Συγκλονιστικός πάλι και πάντα…». 

Κατερίνα Νοτοπούλου Πασχάλης Τσαρούχας

Λίγες ώρες αργότερα, ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram, ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο με την πρώην βουλευτή.

Στη φωτογραφία ο Πασχάλης Τσαρούχας και η Κατερίνα Νοτοπούλου κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, ενώ ο καλλιτέχνης έχει στα χέρια του μία ανθοδέσμη.

Ο καλλιτέχνης αναφέρει στη λεζάντα της δημοσίευσής του: «Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paschalis Papatsarouchas (@pas_tsarouchas)

Η πρώην βουλευτής έχει σχολιάσει κάτω από τη φωτογραφία: «Όλα, μαζί…». 

Κατερίνα Νοτοπούλου Πασχάλης Τσαρούχας

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