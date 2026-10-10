Τηλεθέαση (9/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Παρασκευή;

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,5%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 17,4%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 17,3%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 12%
- ALPHA – Happy Day 10,3%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 8,1%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,7%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%
Ζώνη 10-1
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 17%
- ΣΚΑΪ – Live You 14,5%
- ANT1 – Το Πρωινό 13,7%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 13,6%
- ALPHA – Super Κατερίνα 10,7%
- OPEN – 10 Παντού 9,4%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,5%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 4,3%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 13,4%
- ΣΚΑΪ – Σήμερα 12,6%
- ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 11,1%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 10,8%
- ALPHA – Happy Day 10%
- ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 7,4%
- OPEN – Ώρα Ελλάδος 4,4%
- ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,8%
Ζώνη 10-1
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,2%
- ALPHA – Super Κατερίνα 11,9%
- ANT1 – Το Πρωινό 11,8%
- ΣΚΑΪ – Live You 10,1%
- STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 9,4%
- ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 7,6%
- OPEN – 10 Παντού 5,3%
- ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,4%
- ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,2%