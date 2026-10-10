Τηλεθέαση (9/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Παρασκευή;

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Παρέχει στοιχεία για διάφορα τηλεοπτικά κανάλια και προγράμματα, κατανεμημένα σε δύο χρονικές ζώνες (5-10 και 10-1), τόσο για το γενικό όσο και για το δυναμικό κοινό.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.
  • Το «Κοινωνία Ώρα MEGA» κυριάρχησε στη ζώνη 5-10 στο γενικό κοινό με 21,5%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Χαμογέλα και Πάλι!» κατέκτησε την πρωτιά στη ζώνη 10-1 με 12,2%, με στενό ανταγωνισμό από το «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 21,5%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 17,4%
  3. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 17,3%
  4. OPEN – Ώρα Ελλάδος 12%
  5. ALPHA – Happy Day 10,3%
  6. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 8,1%
  7. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 7,7%
  8. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 2,9%

Ζώνη 10-1

  1. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 17%
  2. ΣΚΑΪ – Live You 14,5%
  3. ANT1 – Το Πρωινό 13,7%
  4. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 13,6%
  5. ALPHA – Super Κατερίνα 10,7%
  6. OPEN – 10 Παντού 9,4%
  7. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 6,5%
  8. ΕΡΤNEWS – Newsroom 4,3%
  9. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

  1. MEGA – Κοινωνία Ώρα MEGA 13,4%
  2. ΣΚΑΪ – Σήμερα 12,6%
  3. ΣΚΑΪ – Πρώτη Εικόνα 11,1%
  4. ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 10,8%
  5. ALPHA – Happy Day 10%
  6. ΕΡΤ1 – Νωρίς-Νωρίς 7,4%
  7. OPEN – Ώρα Ελλάδος 4,4%
  8. ΕΡΤNEWS – Συνδέσεις 3,8%

Ζώνη 10-1

  1. MEGA – Χαμογέλα και Πάλι! 12,2%
  2. ALPHA – Super Κατερίνα 11,9%
  3. ANT1 – Το Πρωινό 11,8%
  4. ΣΚΑΪ – Live You 10,1%
  5. STAR – Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 9,4%
  6. ΣΚΑΪ – Αταίριαστοι 7,6%
  7. OPEN – 10 Παντού 5,3%
  8. ΕΡΤ1 – Πρωίαν Σε Είδον 3,4%
  9. ΕΡΤNEWS – Newsroom 0,2%
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