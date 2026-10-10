Τηλεθέαση (9/10): Τι νούμερα έκαναν οι πρωινές εκπομπές την Παρασκευή;

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης για τις πρωινές εκπομπές της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Παρέχει στοιχεία για διάφορα τηλεοπτικά κανάλια και προγράμματα, κατανεμημένα σε δύο χρονικές ζώνες (5-10 και 10-1), τόσο για το γενικό όσο και για το δυναμικό κοινό.