Ναταλία Γερμανού: Ξεκίνησε το «Καλύτερα δε γίνεται» με Βίσση-Καρβέλα και το «Μέτρα» – «Πολλά θα πούμε διότι είμαι και κουμπάρα»

Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε στην έναρξη της εκπομπής της στη ρήξη στη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα. Λόγω των στενών δεσμών που διατηρεί και με τους δύο, τόνισε ότι το θέμα θα συζητηθεί με σεβασμό.

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Ναταλία Γερμανού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με το τραγούδι «Μέτρα» άνοιξε το «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, με τη Ναταλία Γερμανού να προαναγγέλλει τη συζήτηση για τη ρήξη στη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα.
  • Η αναφορά της Ναταλίας Γερμανού είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς διατηρεί στενές σχέσεις και με τις δύο πλευρές, την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.
  • Η παρουσιάστρια τόνισε ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί με σεβασμό, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Πολλά θα πούμε, διότι είμαι και κουμπάρα».

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Με έναν βαθύ αναστεναγμό και το τραγούδι «Μέτρα» άνοιξε το «Καλύτερα δε γίνεται» το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, με τη Ναταλία Γερμανού να προαναγγέλλει τη… συζήτηση για τη ρήξη στη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα. Η παρουσιάστρια έδωσε εξαρχής το στίγμα της τοποθέτησής της, τονίζοντας ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί με σεβασμό.

Η αναφορά της έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Ναταλία Γερμανού διατηρεί στενές σχέσεις και με τις δύο πλευρές. Με την Άννα Βίσση τη συνδέουν πολυετής φιλία και κουμπαριά, αφού η τραγουδίστρια είχε παντρέψει την παρουσιάστρια με τον Πέτρο Ίμβριο, ενώ διαχρονικοί είναι και οι δεσμοί της με τον Νίκο Καρβέλα.

«Πολλά θα πούμε, διότι είμαι και κουμπάρα»

Κατά την έναρξη της εκπομπής, η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε άμεσα στο θέμα, επισημαίνοντας ότι η εγγύτητα με τους εμπλεκόμενους επιβάλλει μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η συζήτηση.

«Αχ! Αφήστε τον βαθύ στεναγμό να βγει! Πολλά θα πούμε, διότι είμαι και κουμπάρα. Βέβαια, πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που είναι πραγματικά πολύ κοντά είναι αυτοί που πρέπει να σέβονται περισσότερο. Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί με σεβασμό και έχουμε να πούμε πολλά», ανέφερε.

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