ΗΠΑ: Ποια είναι η Κέιτι Ζακάρια που επέλεξε ο Τραμπ για νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου

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Την Κέιτι Ζακάρια, δικηγόρο, συντηρητική πολιτική σχολιάστρια και στενή υποστηρίκτριά του, επέλεξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Η Ζακάρια θα διαδεχθεί την Καρολάιν Λέβιτ, η οποία αποχώρησε από τη θέση της στα τέλη Αυγούστου, επικαλούμενη την επιθυμία της να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την απόφασή του την Παρασκευή (9/10), μέσω της πλατφόρμας Truth Social, χαρακτηρίζοντας τη Ζακάρια «πιστή και εξαιρετικά ευφυή υποστηρίκτρια από την πρώτη στιγμή».

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου εργάζεται ως ανώτερη σύμβουλος επικοινωνίας στην Trump Media & Technology Group, την εταιρεία που διαχειρίζεται το Truth Social, ενώ έχει διαγράψει πορεία τόσο στα συντηρητικά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όσο και σε πολιτικές οργανώσεις που συνδέονται με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε επίσης τη συμμετοχή της στις προεκλογικές εκστρατείες του, ιδιαίτερα σε πολιτείες-κλειδιά για το εκλογικό αποτέλεσμα, και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα συνεργαστεί αποτελεσματικά με τους δημοσιογράφους και τη νέα του κυβέρνηση.

Incoming Press Secretary @KatieZacharia: “My first day on the job is on Monday… I’m looking forward to serving [@POTUS] and the American people.” https://t.co/r6RchUiIOr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 10, 2026

Ποια είναι η Κέιτι Ζακάρια

Η Ζακάρια κατάγεται από την Καλιφόρνια και διαθέτει νομική εκπαίδευση, με πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Νομικής από το Πανεπιστήμιο Pepperdine.

Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο το 2007 και απέκτησε το πτυχίο Νομικής το 2011. Κατά τη διάρκεια της πρώτης της ενασχόλησης με την πολιτική, πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στον Λευκό Οίκο επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου, αναφερει το Associated Press.

Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της πολιτικής επικοινωνίας και της νομικής, ενώ διετέλεσε νομική σύμβουλος της συντηρητικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Fix California, η οποία συνδέεται με τον Ρίτσαρντ Γκρένελ, στενό συνεργάτη του Τραμπ.

Από το 2023 έως το 2025 εργάστηκε επίσης στο Πανεπιστήμιο Pepperdine, ως διευθύντρια ανάπτυξης ειδικών προγραμμάτων, ενώ παραμένει μέλος του συμβουλευτικού οργάνου της Νομικής Σχολής του ιδρύματος.

Η Ζακάρια είναι παντρεμένη με τον παραγωγό κινηματογραφικών ταινιών Τάιλερ Ζακάρια και είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Katie Zacharia will be tapped as the next White House Press Secretary, here she is embarrassing Adam Mockler on CNN. "Trump is oftentimes weirdly soft on China." "Answer how he’s soft on China. I support Trump is because he’s the only President that has gone after China." https://t.co/BTiXyhrJ4S — Thomas Hern (@ThomasMHern) October 9, 2026

Από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στα τηλεοπτικά πάνελ

Νωρίτερα το 2026, η Ζακάρια είχε αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου και αναπληρώτριας βοηθού υπουργού αρμόδιας για τις δημόσιες σχέσεις στο αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η θητεία της ήταν σύντομη, καθώς αποχώρησε στα τέλη Μαρτίου, εκφράζοντας την πρόθεσή της να συνεχίσει να στηρίζει την πολιτική ατζέντα του Τραμπ από άλλες θέσεις.

Παράλληλα, έχει αποκτήσει σημαντική τηλεοπτική παρουσία ως πολιτική σχολιάστρια, με εμφανίσεις στα Fox News, Newsmax, CNN και άλλα αμερικανικά δίκτυα.

Η δημόσια εικόνα της έχει συνδεθεί με την έντονη υποστήριξή της προς τον Τραμπ και το κίνημα MAGA (Make America Great Again), ενώ έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα τις πολιτικές της κυβέρνησής του, ιδιαίτερα σε ζητήματα μετανάστευσης και ασφάλειας των συνόρων.

I am always honored and grateful when the leader of the free world, President Trump, truths me. It doesn’t get bigger than that! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/nZ84cys5z5 — Katie Zacharia (@KatieZacharia) August 10, 2026

«Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου»

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Ζακάρια ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο για την επιλογή του, χαρακτηρίζοντας τη δυνατότητα να υπηρετήσει τον Τραμπ και τον αμερικανικό λαό «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της».

«Η ηγεσία του προέδρου Τραμπ αποτελεί ευλογία για αυτή τη χώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βασική αποστολή της θα είναι η ενημέρωση των Αμερικανών πολιτών για τα αποτελέσματα και τις επιτυχίες της κυβέρνησης.

Η αποχώρηση της Καρολάιν Λέβιτ

Η Ζακάρια διαδέχεται την Καρολάιν Λέβιτ, η οποία είχε αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου τον Ιανουάριο του 2025, με την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ.

Η Λέβιτ, η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε στις 12 Αυγούστου την απόφασή της να αποχωρήσει, ολοκληρώνοντας τη θητεία της στις 27 Αυγούστου.

Είχε προηγουμένως διατελέσει επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Πλέον, ετοιμάζεται να επιστρέψει στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, καθώς από την 1η Νοεμβρίου πρόκειται να ενταχθεί στο Fox News ως τηλεοπτική σχολιάστρια.

Η επιλογή της Ζακάρια σηματοδοτεί την επιστροφή μιας στενής συμμάχου του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αυτή τη φορά σε έναν από τους πλέον προβεβλημένους ρόλους της αμερικανικής προεδρίας, με ευθύνη την καθημερινή επικοινωνία της κυβέρνησης με τον Τύπο και την κοινή γνώμη.