ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας

Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο.
Σε ανάρτησή του στο Χ, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους επιθέσεις είναι «απαράδεκτες», εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη της Αθήνας προς τη Σαουδική Αραβία.
Greece 🇬🇷 strongly condemns the Houthi attacks on international airports in #SaudiArabia 🇸🇦.
Attacks on civilian infrastructure violate international law and are unacceptable.
@KSAmofaEN @KSAembassyGR @GreeceinKSA https://t.co/x1fRrQ3Tip
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 10, 2026
«Παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο»
«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθι σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.