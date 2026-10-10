ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει τις επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι τέτοιου είδους επιθέσεις είναι «απαράδεκτες», εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη της Αθήνας προς τη Σαουδική Αραβία.

«Παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο»

«Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις των Χούθι σε διεθνή αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.