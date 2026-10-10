Παναμάς: Kαταρρεύσεις κτιρίων και πανικό προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,7 Ρίχτερ – Τουλάχιστον 27 τραυματίες και πάνω από 100 μετασεισμοί

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Σημαντικές ζημιές σε κτίρια, δρόμους και υποδομές άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών που έπληξε τον Παναμά την Παρασκευή, προκαλώντας πανικό σε πολλές περιοχές της χώρας. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Περισσότεροι από 100 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί μετά την κύρια δόνηση, με τις αρχές να συνεχίζουν τους ελέγχους στις πληγείσες περιοχές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:56 τοπική ώρα, 20:56 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ, το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα από τη μικρή πόλη Πιταλόσα Αρίμπα, στην επαρχία Ερέρα, στο νοτιοκεντρικό τμήμα της χώρας.

Η δόνηση έγινε αισθητή για περίπου ένα λεπτό και προκάλεσε έντονο φόβο ακόμη και στην Πόλη του Παναμά, όπου χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν από σπίτια, γραφεία και άλλα κτίρια.

Καταρρεύσεις και δύο τραυματίες

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Βεράγουας, όταν παγιδεύτηκαν από καταρρεύσεις κτιρίων.

Ο επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης Ρενέ Γκαρσία δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Στην Πενονομέ, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, δημοσιογράφοι του AFP κατέγραψαν κτίρια που είχαν καταρρεύσει και ζημιές σε καθεδρικό ναό. Καταστροφές αναφέρθηκαν επίσης στη Σάντα Καταλίνα, στην επαρχία Βεράγουας.

Παράλληλα, παναμέζικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες από ζημιές σε κτίρια και οδικές αρτηρίες, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν κατασκευές που εμφανίζουν ρωγμές ή άλλες σοβαρές φθορές.

Impresionante imágenes del terremoto en #Panama 🙏🕊️ https://t.co/MhdanyveCl — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) October 9, 2026

«Ήταν τρομερό, δεν το είχαμε ξαναζήσει»

Οι μαρτυρίες κατοίκων αποτυπώνουν την ένταση της δόνησης.

«Ήταν τρομερό, δεν το είχαμε ξαναζήσει ποτέ. Η κόρη μου αποκλείστηκε στο σχολείο. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά», δήλωσε στο AFP η 38χρονη Χουάνα Αλβέο από την Πενονομέ.

Στο Σαντιάγο ντε Βεράγουας, ο Λουίς Ποβέδα δήλωσε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει με την οικογένειά του.

«Πιστεύαμε ότι ήταν μικρός, αλλά μετά τον αισθανθήκαμε πιο δυνατά και ακόμη πιο δυνατά. Κουνιόντουσαν τα αυτοκίνητα», περιέγραψε ο 46χρονος εκπαιδευτικός Αριέλ Απολάγιο.

Άλλος κάτοικος ανέφερε ότι όλοι έτρεξαν έξω από το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν, ενώ τα καλώδια ηλεκτροδότησης ταλαντεύονταν από τη δόνηση.

primeras imagenes de los daños del terremoto de panama #earthquake #Terremoto #panama #sismo #temblor https://t.co/zpymnIyo9j — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) October 9, 2026

Πάνω από 100 μετασεισμοί

Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε και μετά την κύρια δόνηση, με περισσότερους από 100 μετασεισμούς να έχουν καταγραφεί.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη γειτονική Κόστα Ρίκα, ενώ οι παναμέζικες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω της συνεχιζόμενης μετασεισμικής ακολουθίας.

En un terremoto, estos señores en Panamá definieron sus prioridades 😳 Síganos @laoctavatvcr #Terremoto #Panamá https://t.co/OviBaT3HrB — Douglas Sánchez (@ConlatildeenlaA) October 9, 2026

«Αντιμετωπίζουμε μεγάλη καταστροφή»

Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, μετέβη στην Πενονομέ για να επιθεωρήσει τις πληγείσες περιοχές.

«Αντιμετωπίζουμε μεγάλη καταστροφή», δήλωσε, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε δρόμους που έχουν «καταρρεύσει εντελώς».

Ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο Τονοσί, μια περιοχή περίπου 9.000 κατοίκων, η οποία σύμφωνα με τις αρχές έχει αποκοπεί οδικώς εξαιτίας των ζημιών στο δίκτυο.

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε παράλληλα εντολή για αναστολή των μαθημάτων.

Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο

Το διεθνές αεροδρόμιο Τοκούμεν έκλεισε προσωρινά για προληπτικούς ελέγχους μετά τον σεισμό, ενώ αρκετές πτήσεις ανακατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Οι αρχές προχώρησαν σε επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων πριν από την επαναφορά της λειτουργίας του.

En este momento evacuan y cierran el aeropuerto de Panamá por el reciente temblor de 8. #panama https://t.co/9Ofx7rqSgL — DANIEL HABIF (@DanielHabif) October 9, 2026

Κανονικά λειτουργεί η Διώρυγα του Παναμά

Ιδιαίτερη προσοχή στράφηκε και στη Διώρυγα του Παναμά, μία από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς στον κόσμο.

Οι αρχές της Διώρυγας ανακοίνωσαν ότι η λειτουργία της συνεχίζεται κανονικά, ενώ εξειδικευμένα συνεργεία πραγματοποιούν ελέγχους στις εγκαταστάσεις για τυχόν ζημιές.

Από τη Διώρυγα διέρχεται περίπου το 5% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Διεθνής βοήθεια στον Παναμά

Οι πρόεδροι της Κολομβίας, του Ισημερινού και της Γουατεμάλας εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τον Παναμά και δήλωσαν έτοιμοι να προσφέρουν βοήθεια εφόσον ζητηθεί.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον στέκεται «στο πλευρό του λαού του Παναμά» και ότι, έπειτα από σχετικό αίτημα της παναμέζικης κυβέρνησης, κινητοποιούνται αμερικανικοί πόροι και προσωπικό για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.