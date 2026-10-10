Ουκρανία: Μακελειό στη Ζαπορίζια με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους 3 παιδιά – Προειδοποίηση Ζελένσκι στη Ρωσία

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Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10). Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές με πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι διασώστες αναζητούν ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη της Ζαπορίζια, Μιχαΐλο Σεμίκιν, μεταξύ των επτά θυμάτων βρίσκονται τρία παιδιά, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τους δέκα.

Η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τις ρωσικές βόμβες να πλήττουν ταυτόχρονα διάφορα σημεία της πόλης, ανάμεσά τους και μια πενταώροφη πολυκατοικία.

Από το πλήγμα στην πολυκατοικία προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε μία από τις εισόδους της, ενώ τμήματα του κτιρίου κατέρρευσαν έως και τον δεύτερο όροφο.

Αγωνιώδεις έρευνες στα ερείπια για εγκλωβισμένους

Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα κατεστραμμένα κτίρια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Κατά τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο κατοίκους, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Σε αρχική ενημέρωσή του, περίπου στις 07:05 τοπική ώρα, ο Σεμίκιν είχε αναφέρει ότι τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο ενδέχεται να βρισκόταν κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, στοχοθετώντας κατοικημένες περιοχές της Ζαπορίζια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει περίπου στις 05:00 για την εκτόξευση κατευθυνόμενων βομβών από ρωσικά αεροσκάφη τακτικής αεροπορίας προς την πόλη.

Ζελένσκι: 12 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά – «Η Ρωσία πρέπει να αισθανθεί τις απώλειές της»

Στους 12 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται τρία παιδιά, ενώ άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τους κρατήσουν στη ζωή.

Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν την τύχη ακόμη 12 ανθρώπων που ενδέχεται να βρίσκονταν στα σημεία που επλήγησαν, ενώ όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί ποδός και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι απάντησε στην άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ με νέους βομβαρδισμούς κατά αμάχων.

«Σήμερα, η Ρωσία εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ, ρίχνοντας πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες σε πολυκατοικίες στη Ζαπορίζια», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Today, Russia expressed its thanks for the lifting of sanctions on diesel exports by dropping five glide bombs on residential buildings in Zaporizhzhia. As of now, sadly, twelve people have been confirmed killed, including three children. My condolences to all their families and loved ones. Another fourteen people have been injured, and two of them are in critical condition – the doctors are fighting to save their lives. The status of twelve more people who may have been there is still being verified. All emergency services are at the scene, and search-and-rescue operations are underway. Overnight, thirteen of our regions came under attack. Residential buildings, infrastructure, and railway facilities have been damaged. Last night confirmed once again that in Russia, they take any easing of pressure to mean they can keep fighting, to mean they can keep dropping bombs on cities. Different signals are needed. Russia must understand that it needs to stop the war, and for that to happen, Russia must feel its losses. Right now, it is our long-range capabilities that are ensuring this. And we will respond to Russian strikes. I thank everyone who is helping. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι 13 περιφέρειες της Ουκρανίας δέχθηκαν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

«Η χθεσινή νύχτα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι στη Ρωσία ερμηνεύουν κάθε χαλάρωση της πίεσης ως άδεια να συνεχίσουν τον πόλεμο και να εξακολουθήσουν να ρίχνουν βόμβες στις πόλεις», υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι ζήτησε να σταλούν διαφορετικά μηνύματα προς τη Μόσχα, επιμένοντας ότι η Ρωσία πρέπει να αντιληφθεί πως οφείλει να τερματίσει τον πόλεμο.

«Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο και, για να συμβεί αυτό, πρέπει να αισθανθεί τις απώλειές της. Αυτή τη στιγμή, οι δυνατότητές μας για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς είναι εκείνες που το διασφαλίζουν», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η Ουκρανία θα απαντήσει στα ρωσικά πλήγματα.

🚨 UPD: Death toll in Zaporizhzhia rises to eight, with 12 people still missing, local authorities say. Russian forces dropped aerial bombs on the city early this morning, causing damage to residential areas. 📹️: Radio Svoboda https://t.co/zqcTqIEwFz — UNITED24 Media (@United24media) October 10, 2026

Δεύτερη αιματηρή επίθεση μέσα σε δύο ημέρες

Το νέο αιματοκύλισμα σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες σε κατοικημένες περιοχές της Ζαπορίζια, στις 9 Οκτωβρίου, από τα οποία σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν επτά, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Zaporizhzhia. Horrific footage. russian bombs hit residential buildings. Four people killed, three injured. Just another morning in Ukraine. https://t.co/bIqFFaCql9 — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) October 10, 2026

Οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν επανειλημμένα τη Ζαπορίζια, πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας κοντά στη γραμμή του μετώπου, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, drones και πυραύλους.

saturday morning in my native city Zaporizhzhia starts with digging killed children from under rubble. three so far, many are missing. russians pulverized an entire apartment block with guided bombs and bombed several others, mass murdering entire families sleeping inside. murdering sleeping kids in their beds is great russian culture. — maksym eristavi. (@maksymeristavi) October 10, 2026

Η Ρωσία κατέχει τμήματα της περιφέρειας Ζαπορίζια από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ η ομώνυμη περιφερειακή πρωτεύουσα παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.