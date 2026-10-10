Ουκρανία: Μακελειό στη Ζαπορίζια με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους 3 παιδιά – Προειδοποίηση Ζελένσκι στη Ρωσία

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση σε κατοικημένες περιοχές της Ζαπορίζια τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10). Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη με πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει να αισθανθεί τις απώλειές της και προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα απαντήσει στα ρωσικά πλήγματα.

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Διεθνή Νέα

Διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια πολυκατοικίας που καταστράφηκε από ρωσική αεροπορική επίθεση στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, το Σάββατο (10/10/2026). Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS), Ζαπορίζια.
Διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια πολυκατοικίας που καταστράφηκε από ρωσική αεροπορική επίθεση στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, το Σάββατο (10/10/2026). Πηγή: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS), Ζαπορίζια.
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10).\n- Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές με πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Οι διασώστες συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρεψεις στα ερείπια για εγκλωβισμένους.\n- Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα για τους βομβαρδισμούς, τονίζοντας ότι «η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο» και να αισθανθεί τις απώλειές της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10). Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατοικημένες περιοχές με πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι διασώστες αναζητούν ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

Πυροσβέστης επιχειρεί ανάμεσα σε κατεστραμμένα οχήματα, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν το σημείο της ρωσικής επίθεσης στη Ζαπορίζια, τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10/2026). Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ζαπορίζια.
Πυροσβέστης επιχειρεί ανάμεσα σε κατεστραμμένα οχήματα, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν το σημείο της ρωσικής επίθεσης στη Ζαπορίζια, τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10/2026). Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη της Ζαπορίζια, Μιχαΐλο Σεμίκιν, μεταξύ των επτά θυμάτων βρίσκονται τρία παιδιά, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τους δέκα.

Η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τις ρωσικές βόμβες να πλήττουν ταυτόχρονα διάφορα σημεία της πόλης, ανάμεσά τους και μια πενταώροφη πολυκατοικία.

Από το πλήγμα στην πολυκατοικία προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε μία από τις εισόδους της, ενώ τμήματα του κτιρίου κατέρρευσαν έως και τον δεύτερο όροφο.

Διασώστης επιχειρεί ανάμεσα στα συντρίμμια πολυκατοικίας που επλήγη από ρωσική αεροπορική επίθεση στη Ζαπορίζια. Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ζαπορίζια.
Διασώστης επιχειρεί ανάμεσα στα συντρίμμια πολυκατοικίας που επλήγη από ρωσική αεροπορική επίθεση στη Ζαπορίζια. Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ζαπορίζια.

Αγωνιώδεις έρευνες στα ερείπια για εγκλωβισμένους

Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα κατεστραμμένα κτίρια, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Κατά τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο κατοίκους, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Διασώστης προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε τραυματία μέσα σε ασθενοφόρο, μετά τη ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, το Σάββατο (10/10/2026). Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ζαπορίζια.
Διασώστης προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε τραυματία μέσα σε ασθενοφόρο, μετά τη ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, το Σάββατο (10/10/2026). Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ζαπορίζια.

Σε αρχική ενημέρωσή του, περίπου στις 07:05 τοπική ώρα, ο Σεμίκιν είχε αναφέρει ότι τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο ενδέχεται να βρισκόταν κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με την ουκρανική αστυνομία, οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, στοχοθετώντας κατοικημένες περιοχές της Ζαπορίζια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει περίπου στις 05:00 για την εκτόξευση κατευθυνόμενων βομβών από ρωσικά αεροσκάφη τακτικής αεροπορίας προς την πόλη.

Εικόνες καταστροφής σε κατοικημένη περιοχή της Ζαπορίζια μετά τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα. Κατεστραμμένα αυτοκίνητα και συντρίμμια βρίσκονται έξω από πολυκατοικία, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο, το Σάββατο (10/10/2026). Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ζαπορίζια.
Εικόνες καταστροφής σε κατοικημένη περιοχή της Ζαπορίζια μετά τα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα. Κατεστραμμένα αυτοκίνητα και συντρίμμια βρίσκονται έξω από πολυκατοικία, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο, το Σάββατο (10/10/2026). Πηγή: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Ζαπορίζια.

Ζελένσκι: 12 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά – «Η Ρωσία πρέπει να αισθανθεί τις απώλειές της»

Στους 12 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται τρία παιδιά, ενώ άλλοι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τους κρατήσουν στη ζωή.

Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν την τύχη ακόμη 12 ανθρώπων που ενδέχεται να βρίσκονταν στα σημεία που επλήγησαν, ενώ όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί ποδός και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι απάντησε στην άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ με νέους βομβαρδισμούς κατά αμάχων.

«Σήμερα, η Ρωσία εξέφρασε τις ευχαριστίες της για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ, ρίχνοντας πέντε κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες σε πολυκατοικίες στη Ζαπορίζια», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι 13 περιφέρειες της Ουκρανίας δέχθηκαν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

«Η χθεσινή νύχτα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι στη Ρωσία ερμηνεύουν κάθε χαλάρωση της πίεσης ως άδεια να συνεχίσουν τον πόλεμο και να εξακολουθήσουν να ρίχνουν βόμβες στις πόλεις», υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι ζήτησε να σταλούν διαφορετικά μηνύματα προς τη Μόσχα, επιμένοντας ότι η Ρωσία πρέπει να αντιληφθεί πως οφείλει να τερματίσει τον πόλεμο.

«Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει τον πόλεμο και, για να συμβεί αυτό, πρέπει να αισθανθεί τις απώλειές της. Αυτή τη στιγμή, οι δυνατότητές μας για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς είναι εκείνες που το διασφαλίζουν», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι η Ουκρανία θα απαντήσει στα ρωσικά πλήγματα.

Δεύτερη αιματηρή επίθεση μέσα σε δύο ημέρες

Το νέο αιματοκύλισμα σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τα ρωσικά πλήγματα με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες σε κατοικημένες περιοχές της Ζαπορίζια, στις 9 Οκτωβρίου, από τα οποία σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν επτά, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Οι ρωσικές δυνάμεις πλήττουν επανειλημμένα τη Ζαπορίζια, πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας κοντά στη γραμμή του μετώπου, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, drones και πυραύλους.

Η Ρωσία κατέχει τμήματα της περιφέρειας Ζαπορίζια από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ η ομώνυμη περιφερειακή πρωτεύουσα παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

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