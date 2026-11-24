Καλεσμένος στο «Χαμογέλα και Πάλι!» ήταν ο Ετεοκλής Παύλου το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου. Ο παρουσιαστής, μιλώντας με την Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της, αποκάλυψε τη δύσκολη ερώτηση που του είχε κάνει η κόρη του. Υπενθυμίζεται ότι μαζί με την Ελένη Χατζίδου έχουν αποκτήσει ένα παιδί, την Μελίτα-Δήμητρα, που ήρθε στον κόσμο το 2019.

Όταν ρωτήθηκε για το τι του λένε τα παιδιά, σε ομιλίες που κάνει, ο Ετεοκλής Παύλου απάντησε: «Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που ζω εκεί, γιατί τα παιδιά σου κάνουν πολύ απλές ερωτήσεις. Πολύ δύσκολες ερωτήσεις και σκληρές ερωτήσεις και ανακαλύπτεις και πράγματα για τον εαυτό σου.

Μπορεί να με ρωτήσουν για το πόδι, μπορεί να με ρωτήσουν αν θα φυτρώσει πόδι, θα με ρωτήσουν για το αν θα ζω έτσι για πάντα, τι έπαθα, πώς χτύπησα, πώς νιώθω. Απλές ερωτήσεις, που είναι ταυτόχρονα και πολύ δύσκολες».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε πως: «Την πιο δύσκολη ερώτηση μου την έχει κάνει κυρίως το δικό μου το παιδί, η Μελίτα, που προσπαθώ πολλές φορές όταν πηγαίνω σε ομιλίες σε σχολεία και σε παιδιά να είναι μαζί μου, μου αρέσει πάρα πολύ να το παίρνει όλο αυτό ως μήνυμα».

«Η πιο απλή ερώτηση. Μου έχει πει: “Μπαμπά σε ενοχλεί που δεν έχεις πόδι;”. Της λέω: “Με ενοχλεί λίγο, δεν είναι κακό”. Της είπα ότι: “Δεν θα σου πω ότι χαίρομαι, απλά δεν εστιάζω σε αυτά που δεν μπορώ να κάνω. Εστιάζω σε αυτά που μπορώ να κάνω, για να χαίρομαι και με αυτά. Δεν σκέφτομαι συνέχεια τι είναι αυτό που δεν μπορώ να κάνω”», ανέφερε ο Ετεοκλής Παύλου.