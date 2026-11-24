Στην κατάσταση των πεζοδρομίων στο κέντρο της Αθήνας αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, με αφορμή το ατύχημα που είχε η Μαίρη Σταυρακέλη. Μάλιστα, η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή της, περιέγραψε την πρόσφατη εμπειρία της, όταν προσπάθησε να βγει μια βόλτα με την λίγων μηνών κόρη της, χρησιμοποιώντας και το καροτσάκι της.

Η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα», η οποία μένει στο κέντρο της Αθήνας, μιλώντας για την κατάσταση των πεζοδρομίων στη περιοχή, ανέφερε πως: «Ξέρετε, μένω στο κέντρο της Αθήνας και λέω ότι θα βγάλω το παιδί μία βόλτα… Το θέμα είναι παιδιά, τι γίνεται με τα πεζοδρόμια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή δίνω μάχη για να πάω το παιδάκι με το καρότσι βόλτα».

«Και σκεφτόμουν χθες λοιπόν, πόσοι άνθρωποι τραυματίζονται και αν είναι ένας άνθρωπος με αναπηρικό αμαξίδιο, πόσο δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει μόνος του. Η κατάσταση είναι τραγική. Και όλο κάποια έργα κάνουν, δεν ξέρει κανείς τι έργα», πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.