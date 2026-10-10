ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0: «Καθάρισε» με τρία γκολ από κόρνερ – ΒΙΝΤΕΟ

Αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τις στημένες φάσεις – και δη τα κόρνερ – η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 3-0 του ΟΦΗ στην «Allwyn Arena», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ένα κόρνερ του Λόβρο Μάγερ και δύο του Ραζβάν Μαρίν ήταν αυτά που έδωσαν την ευκαιρία σε Φιλίπε Ρέλβας (41’), Άρολντ Μουκουντί (83’) και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς (90’+3’) να σκοράρουν, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να φτάνει στο «τρίποντο» και να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Οι Κρητικοί του Χρήστου Κόντη δεν μπόρεσαν σε κανένα, σχεδόν σημείο να απειλήσουν την εστία των «κιτρινόμαυρων» ενώ από το 65’ έπαιξαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Αϊτόρ Καταλαπιέδρα.



Η Ένωση πήρε εξαρχής την κατοχή της μπάλας, με τους φιλοξενούμενους να επιδιώκουν να «χτυπήσουν» στην κόντρα. Αϊτόρ (6’) και Φούντας (14’) κόπηκαν πριν εκτελέσουν ενώ, στην απέναντι πλευρά, το γυριστό του Γιόβιτς (10’) δεν είχε δύναμη για να απειλήσει τον Χριστογεώργο, ο οποίος αντέδρασε σωστά και στο δυνατό σουτ του Μαρίν (19’).

Το επόμενο δεκάλεπτο είχε πολλές διαμαρτυρίες. Αρχικά από την πλευρά του ΟΦΗ, για μια διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα σε Κόντρο και Πήλιο στα όρια της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ – ο Κόντης αντίκρισε κίτρινη κάρτα. Κι εν συνεχεία από την πλευρά των «κιτρινόμαυρων», με τον Νίκολιτς να «κιτρινίζεται», όταν ο Κουτέσα πήρε την μπάλα από τον Κωστούλα και σκόραρε, αλλά χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. Διαιτητής και VAR (Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Ιωάννης Παπαδόπουλος) είχαν σύμφωνη γνώμη και στις δυο περιπτώσεις.

Κι εκεί που τα νεύρα έκαναν έντονα την εμφάνισή τους, ήρθε… ο Ρέλβας. Από κόρνερ του Μάγερ, ο Πορτογάλος στόπερ με δυνατή, καρφωτή κεφαλιά νίκησε άπαντες για το 1-0 στο 41’. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με ένα ωραίο, φαλτσαριστό βολέ του Ντίκμαν που, όμως, δε βρήκε στόχο, αλλά και την κεφαλιά από δύσκολη γωνία του Γιόβιτς, με την μπάλα να περνάει παράλληλα με την γραμμή του τέρματος και να απομακρύνεται σε κόρνερ.

Παρόμοια εικόνα και στο δεύτερο μέρος. Με την ΑΕΚ στο 56’ να αγγίζει το δεύτερο γκολ. Από ωραία ενέργεια και σέντρα του Κουτέσα, ο Μάγερ έστρωσε στον Κοϊτά που, έχοντας την εστία στο έλεός του, σούταρε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Για να ακολουθήσει λίγο αργότερα η αποβολή του Αϊτόρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα – η πρώτη επειδή απομάκρυνε την μπάλα ενώ είχε υποδειχθεί φάουλ, η δεύτερη για τράβηγμα στον επελαύνοντα Κοϊτά.

Οι βεβιασμένες επιλογές των παικτών του Νίκολιτς – με πιο χαρακτηριστική αυτή του Ζίνι (77’) – κρατούσαν το σκορ στο 1-0, αλλά η Ένωση βρήκε λύση και πάλι από στημένη φάση: κόρνερ του Μαρίν, κεφαλιά του Μουκουντί και 2-0 στο 83’. Ο Χριστογεώργος με όμορφη επέμβαση στέρησε από τον Κοϊτά το γκολ, αλλά από το κόρνερ του Μαρίν που ακολούθησε, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε, μα στρώθηκε στον Γκατσίνοβιτς που διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Στους 14 βαθμούς ανέβηκε η ΑΕΚ που θα ξεκινήσει με ανεβασμένη ψυχολογία το δεκαήμερο ταξίδι της στην Αγγλία για τα ματς του UEFA Champions League απέναντι σε Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10) και Μάντσεστερ Σίτι (20/10). Οι Κρητικοί, από την άλλη, έμειναν στους 10 βαθμούς και θα πάνε στη Γαλλία για το ματς με τη Ρεν (15/10), για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Ρότα, Μάγερ – Φούντας, Αϊτόρ, Αθανασίου.

Κόκκινη: Αϊτόρ (65’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα (87’ Γκεοργκίεφ), Ρέλβας, Κάιρινεν (62’ Ζίνι), Κουτέσα (67’ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά, Μάγερ (87’ Βιτάλις), Μαρίν, Γιόβιτς (87’ Γκατσίνοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας (78’ Γκονζάλες), Ντίκμαν, Ανδρούτσος (90’+1’ Καραχάλιος), Μπουχαλάκης (71’ Αποστολάκης), Αϊτόρ, Φούντας (71’ Νους), Κόντρο (78’ Χατζηγιοβάνης).