Μενδώνη: Άλλαξε, έπειτα από παρέμβαση του ΥΠΠΟ, η αφίσα εκδήλωσης που είχε σημαία της Βέρμαχτ πάνω από την Ακρόπολη – «Κακώς επιλέχθηκε»

Αποσύρθηκε, έπειτα από παρέμβαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, αφίσα εκδήλωσης με θέμα «Αρχαιολογία και Κατοχή», στην οποία περιλαμβανόταν φωτογραφία με τη σημαία της Βέρμαχτ να δεσπόζει του ιερού βράχου της Ακρόπολης. Προηγήθηκε έντονη αντίδραση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ), την οποία μετέφερε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το Εθνικό Συμβούλιο «ορθά στηλίτευσε» τη συγκεκριμένη αφίσα είπε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και ανακοίνωσε ότι μετά από παρέμβαση του υπουργείου Πολιτισμού, η αφίσα άλλαξε.

«Κακώς επιλέχθηκε»

Στο περιθώριο της επεξεργασίας της ελληνοσερβικής συμφωνίας για την προστασία της πολιτιστικής δημιουργίας, η κα Μενδώνη εξήγησε ότι η παραπάνω εκδήλωση, η οποία εγκαινιάζεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειας επαναπατρισμού αρχαιοτήτων. «Ο σκοπός της έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δεν είναι να συγκαλύψει κάτι. Είναι ακριβώς το αντίθετο, να παρουσιάσει αυτή την σκοτεινή περίοδο [. . .] ωστόσο, το Εθνικό Συμβούλιο [ . . ] ορθά στηλίτευσε τη συγκεκριμένη αφίσα. Σημείωσε, επίσης, ότι η αφίσα του συνεδρίου, που διοργανώνεται από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, «είναι ένα ιστορικό τεκμήριο, που προέρχεται από το αρχείο του Deutsche Historische Museum. [. . .] Κακώς το επέλεξαν, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο φτιάχτηκε τώρα. Υπάρχει ως τεκμήριο, και το χρησιμοποίησαν ακριβώς για να περάσουν το αντίθετο μήνυμα από αυτό, το οποίο πιθανότατα καταλάβαμε όλοι. Ακριβώς, λοιπόν, επειδή υπήρξε η αντίδραση του Συμβουλίου και εγώ το πληροφορήθηκα από την δική τους αντίδραση το όλο θέμα, το Υπουργείο Πολιτισμού παρενέβη, [. . .] και η αφίσα άλλαξε [. . .] ακριβώς διότι και αυτοί (οι διοργανωτές) κατάλαβαν το σωστό της διαμαρτυρίας και του Συμβουλίου, και του υπουργείου Πολιτισμού.

Στην επισήμανση της κας Κωνσταντοπούλου ότι στην ίδια εκδήλωση περιλαμβάνεται ομιλία Γερμανού ιστορικού με τον τίτλο “Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη”, η κα Μενδώνη είπε ότι είναι «ένας τίτλος ο οποίος προκαλεί, ναι, μπορεί να χρησιμοποιείται, όμως, επιτρέψτε μου την έκφραση, και προβοκατόρικα. Να περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο επιστήμονας, τι θα πουν οι επιστήμονες για να δούμε εάν κινείται πραγματικά προς την αναθεωρητική κατεύθυνση».

Η κα Κωνσταντοπούλου παρατήρησε ότι η εκδήλωση αυτή συμπίπτει με τη 12η Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού της απελευθέρωσης της Αθήνας από το ναζιστικό ζυγό, και χαρακτήρισε τη σχετική ανακοίνωση της ΕΣΔΟΓΕ ως “κόλαφο”, και έθεσε το θέμα «εάν αυτή η έκθεση, και όλη αυτή η προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, ποδοπατώντας επάνω στην αντίσταση των Ελλήνων, πρόκειται να συνεχιστεί ή αν έχει αντιδράσει το Υπουργείο, και αν πρόκειται να αποσυρθούν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες».