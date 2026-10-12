Μενίδι: Συνελήφθη ο γιος της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Η ηλικιωμένη, ρακοσυλλέκτρια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον ανιψιό της στην κατοικία όπου διέμενε με τον γιο της, ο οποίος φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών και να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη, με τη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδι.
  • Η 89χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, από τον 69χρονο ανιψιό της. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης, με αιτία θανάτου την ασφυξία.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος είναι επίσης ρακοσυλλέκτης, χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνελήφθη, με τη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδι.

Η 89χρονη, η οποία ήταν ρακοσυλλέκτρια, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, από τον 69χρονο ανιψιό της, στην κατοικία της, στην οδό Σουλίου, όπου διέμενε μαζί με τον γιο της.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η ασφυξία, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμήθηκε ότι ήταν το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 62χρονος είναι επίσης ρακοσυλλέκτης, χρήστης ναρκωτικών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών.

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