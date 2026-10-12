Μητροκτονία ερευνούν οι Αρχές στο Μενίδι: Ο 62χρονος γιος ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 89χρονης

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδι βρέθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/10) μια 89χρονη γυναίκα, η οποία έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μώλωπες στο πρόσωπο και τον λαιμό, καθώς και σημάδια που παραπέμπουν σε πάλη.

Μητροκτονία ερευνούν οι Αρχές στο Μενίδι

Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομία με τον 62χρονο γιο της ηλικιωμένης να έχει προσαχθεί για να δώσει εξηγήσεις για τη δολοφονία της 89χρονης. Στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής μεταφέρθηκε και ο 69χρονος ανιψιός της, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές μετά την αναφορά του ότι άκουσε φωνές από το σπίτι της.

Το τηλεφώνημα που κινητοποίησε τις Αρχές

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα ο 69χρονος ανιψιός της γυναίκας ενημέρωσε τις Αρχές για φωνές που ακούγονταν από τη μονοκατοικία στην οδό Σουλίου, όπου η 89χρονη διέμενε μαζί με τον γιο της.

Ο συγγενής της φέρεται να έσπευσε στο σημείο και να τη βρήκε πεσμένη στο πάτωμα, χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σπίτι έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και ειδοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Γείτονας της ηλικιωμένης περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν εκείνη τη νύχτα, αναφέροντας ότι άκουσε φωνές και ότι ο γιος της γυναίκας τού ζήτησε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Όπως δήλωσε:

«Ακούσαμε τη νύχτα κάτι φωνές. Βγήκε ο γιος της γυναίκας και μου είπε “πάρε το 166 η μάνα μου δεν είναι καλά, δεν παίρνει χαμπάρι, είναι και τυφλός δεν βλέπει καλα”. Εγώ τον ρώταγα τι έπαθε η μάνα σου και αυτός μου απαντούσε «”τη σκούνταγα την αγκάλιαζα…”. Οι διασώστες μας είπαν ότι μάλλον είναι έγκλημα και φώναξαν την αστυνομία»

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο παρελθόν υπήρχαν καβγάδες μεταξύ μητέρας και γιου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Τι έδειξε η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε τη σορό της 89χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος ενδέχεται να προήλθε από ασφυξία.

Τα τραύματα στο κεφάλι, οι μώλωπες στο πρόσωπο και τον λαιμό, καθώς και τα σημάδια πάλης αποτελούν ευρήματα που αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο προσδιορισμός του χρόνου θανάτου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι η γυναίκα πιθανότατα πέθανε το απόγευμα της Κυριακής και όχι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, όταν ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.

Η χρονική αυτή διαφορά αποτελεί ένα από τα στοιχεία που καλούνται να διαλευκάνουν οι αστυνομικοί, διασταυρώνοντας τις καταθέσεις με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Ο ισχυρισμός περί ληστείας και οι έρευνες για τον γιο

Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης φέρεται να υποστήριξε ότι η μητέρα του έπεσε θύμα ληστείας. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι και την ξυλοκόπησαν με σκοπό να της αφαιρέσουν χρήματα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, χωρίς να αποκλείουν άλλα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν για την υπόθεση, ο γιος της 89χρονης βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς εξετάζονται και αναφορές για προηγούμενες εντάσεις στη σχέση του με τη μητέρα του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 62χρονος φέρεται να είχε απειλήσει στο παρελθόν την ηλικιωμένη, η οποία, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, προσπαθούσε να τον αποφεύγει για να μην έρθει αντιμέτωπη μαζί του.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας είναι ρακοσυλλέκτης και ότι στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Έχουν γίνει, επίσης, αναφορές για προβλήματα ψυχικής υγείας, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες.