Υπόθεση Μαζωνάκη: Τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου

Οι Αρχές εστιάζουν στο διαμέρισμα που λειτουργούσε ως κέντρο ευεξίας, χώρος υπνοθεραπείας και εταιρεία εισαγωγής μηχανημάτων. Τη δέσμευση της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών διέταξε η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Αποκλειστικά ντοκουμέντα δημοσιεύει η «R».

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε «κλειδί» γύρω από τη δραστηριότητα των δύο κατηγορουμένων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ενδέχεται να αποδειχθεί το δεύτερο ιατρείο του ζεύγους των γιατρών, που βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Ενώ η υπόθεση περιστρέφεται στα όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου, οι Αρχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους και στο κοντινό διαμέρισμα, όπου ο δημοφιλής τραγουδιστής, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έκανε υδροθεραπεία μία ημέρα πριν χάσει τη ζωή του. Αυτό το δεύτερο «ιατρείο» φέρεται να λειτουργούσε, μεταξύ άλλων, ως κέντρο ευεξίας, εταιρεία εισαγωγών, αλλά και ως χώρος υπνοθεραπείας!

Η Realnews αποκαλύπτει για πρώτη φορά τις φωτογραφίες από τον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ, πριν και μετά τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

Οι δύο γιατροί δήλωσαν τον συγκεκριμένο χώρο ως «συστεγαζόμενο ιδιωτικό ιατρείο» στις 14 Μαρτίου του 2025, με αίτησή τους στον ΙΣΑ.

Στις 26 Μαρτίου του 2025, οι ελεγκτές του ΙΣΑ έκαναν επιθεώρηση και ενέκριναν το εν λόγω ιατρείο, εκδίδοντας στις 27 Μαρτίου τη σχετική άδεια.

Λίγους μήνες αργότερα, διενεργήθηκε επανέλεγχος από τον ΙΣΑ και διαπιστώθηκε η ύπαρξη μίας σάουνας και ενός κρεβατιού μασάζ. Πρόκειται για αναδιπλούμενο κρεβάτι, όπως επίσης και για σάουνα με γυάλινες πόρτες και ξύλινη επένδυση.

Στην τότε έκθεση αναφέρεται ότι στον χώρο την ημέρα εκείνη υπήρχε ένας υπάλληλος, ο οποίος «μας ενημέρωσε ότι η σάουνα προϋπήρχε από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη και ότι το χρησιμοποιούν για ίδια χρήση και όχι για ασθενείς».

Στις 31 Ιουλίου ο ΙΣΑ έδωσε εντολή για να απομακρυνθούν η σάουνα και το κρεβάτι μασάζ, τα οποία δεν μπορούν να βρίσκονται μέσα σε ιατρικό χώρο.

Ακολούθησε, στις 8 Σεπτεμβρίου του 2025, η αποστολή υπομνήματος από την Ι. Γ., στο οποίο αναφέρει ότι συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και «αποσυναρμολόγησε και απομάκρυνε τη σάουνα και το κρεβάτι μασάζ από τον χώρο».

Τα στελέχη του ΙΣΑ επισκέφθηκαν ξανά το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ στις 17 Σεπτεμβρίου και, σύμφωνα με την έκθεση που συντάχθηκε τότε, «ο εξοπλισμός που είχε ειδοποιηθεί να απομακρυνθεί είχε όντως απομακρυνθεί».

Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι στις 14 Απριλίου ο Η. Θ. και η Ι. Γ. κάνουν νέα δήλωση στην οποία ανακαλούν τη λειτουργία του ιατρείου της Πατριάρχου Ιωακείμ.

Μάλιστα, σε αυτήν την «αναγγελία διακοπής λειτουργίας υποκαταστήματος» αναφέρουν ρητά ότι «δηλώνουν ότι εφεξής διατηρούν ως μοναδική εγκατάσταση ιατρείου την έδρα επί της οδού Καρνεάδου 11».

Έτσι, στις 16 Απριλίου του 2026, ο ΙΣΑ εκδίδει βεβαίωση ανάκλησης λειτουργίας του ιατρείου. Αυτό σημαίνει ότι εκεί δεν υπάρχει πλέον οποιαδήποτε δυνατότητα διενέργειας ιατρικών πράξεων.

Όμως, οι κατηγορούμενοι φέρονται να συνέχιζαν κανονικά να το χρησιμοποιούν, καθώς στην Πατριάρχου Ιωακείμ 6 πραγματοποιήθηκε, όπως λένε όλοι οι μάρτυρες, υδροθεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πριν ο αγαπημένος τραγουδιστής αφήσει την τελευταία του πνοή.

Επίσης εκεί, κατά δήλωσή του, έκανε τα ραντεβού του ο υπνοθεραπευτής που είχε μάλιστα και συμβατική συνεργασία με την Ι. Γ. Ακόμη περισσότερα ερωτήματα γεννά το γεγονός ότι στις 13 Νοεμβρίου του 2025 ιδρύθηκε με έδρα την Πατριάρχου Ιωακείμ 6 μια εταιρεία με το όνομα «StemCell».

Ως αντικείμενό της έχει δηλωθεί η «εμπορία ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού» που αφορά αιμοληψίες, αιμοκαθάρσεις, φυγόκεντρους αίματος κ.λπ. Ιδρυτής της εταιρείας εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο των γιατρών.

Θα «χώριζαν»

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το περιβάλλον του κατηγορούμενου γιατρού, η πρόθεση του ζευγαριού ήταν να «χωρίσει» τα ιατρεία του. Κατά τις ίδιες πηγές, το πλάνο ήταν να μεταφερθεί η Ι. Γ. στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ και ο Η. Θ. να παραμείνει στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε καθώς τοποθετήθηκε ξανά η σάουνα, κάτι που καθιστούσε αδύνατον ο χώρος αυτός να περάσει ξανά τον έλεγχο του ΙΣΑ, όταν αυτός επαναλαμβανόταν. Ετσι, το αίτημα αποσύρθηκε και από τον Απρίλιο του 2026 ο συγκεκριμένος χώρος σίγουρα δεν μπορεί να αποκαλείται «ιατρείο».

Φαίνεται λοιπόν ότι η σάουνα και το κρεβάτι μασάζ απομακρύνθηκαν μόνο για να περάσουν τον έλεγχο του ΙΣΑ τον Σεπτέμβριο του 2025 και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν εκ νέου, μαζί με κάποια άλλα μηχανήματα…

Ο Στάθης Κουκούτσης, δικηγόρος του ΙΣΑ, αναφέρει ότι «οι κατηγορούμενοι ιατροί διατήρησαν συστεγαζόμενα ιδιωτικά ιατρεία και επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 6 στο Κολωνάκι, παράλληλα με τη λειτουργία από έτους 2004 των συστεγαζόμενων ιδιωτικών ιατρείων τους επί της οδού Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι.

Στην από 14/4/2026 δήλωσή τους προς τον ΙΣΑ, διέλαβαν ειδικότερα «…ως μοναδική εγκατάσταση ιατρείου την έδρα επί της οδού Καρνεάδου αρ. 11…». Κατ’ ακολουθία, στον επί οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 6, ιδιωτικό, πλέον, χώρο των δύο αυτών ιατρών, προκύπτει απόλυτα απαγορευμένη η διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξης και καμία αντίθετη πληροφορία δεν είχε περιέλθει στον ΙΣΑ».

Ξέπλυμα

Τα πεπραγμένα στην Πατριάρχου Ιωακείμ πάντως βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, την ώρα που το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων δεσμεύτηκε με διάταξη της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η δέσμευση περιλαμβάνει την τραπεζική θυρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολωνακίου, ενώ έχουν σταλεί έγγραφα και στο Κτηματολόγιο για να εντοπιστεί ακίνητη περιουσία τους.

Οι έρευνες έχουν στραφεί και στο εξωτερικό, ενώ το πόρισμα της Αρχής έχει ήδη σταλεί στην Εισαγγελία, προκειμένου ο Η. Θ. και η Ι. Γ. να ερευνηθούν για τέσσερα αδικήματα: κακουργηματική απάτη, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.