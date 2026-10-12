Απάτη κατά του ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 3 κατηγορούμενοι – Τα κλάματα του «κωλοτούμπα»

Πέντε από τους συνολικά έντεκα κατηγορουμένους κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση του κυκλώματος απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους οι Αρχές αποδίδουν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η ζημία για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για τα ταμεία του Δημοσίου εκτιμάται ότι αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 13 εταιρείες που φέρονται να ήταν εικονικές, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους και η διαχείριση των οικονομικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων.

Στη φυλακή εκτός από τον Καμπούρη και τη σύζυγό του, ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι – Τα κλάματα του «κωλοτούμπα»

Στη φυλακή οδηγούνται, επίσης, ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι, τα μέλη του οποίου φέρονται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» του Φίλιππου Καμπούρη στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.

Η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής (11/10) και ολοκληρώθηκε έπειτα από σχεδόν 17 ώρες. Κατά την ανακοίνωση της απόφασης για την προσωρινή κράτησή τους, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχραιμοι. Αντίθετα, ο 59χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του «αχυρανθρώπου», ξέσπασε σε κλάματα και φωνές όταν ενημερώθηκε ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η κράτηση ακόμη μίας γυναίκας, με καταγωγή από τη Ρουμανία, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που αφορά διαφορετική υπόθεση.

Ελεύθεροι με όρους 5 κατηγορούμενοι

Αντίθετα, πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Κατά περίπτωση, τους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και χρηματικές εγγυήσεις που κυμαίνονται από 4.000 έως 8.000 ευρώ.

Η απολογία του Φίλιππου Καμπούρη – Αρνείται την εμπλοκή του

Ο Φίλιππος Καμπούρης παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για σχεδόν τρεις ώρες. Κατά την απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται και παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά εταιρικές οφειλές προς τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο και όχι απάτη, ενώ, σύμφωνα με τον συνήγορό του, τα χρέη διογκώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο Φίλιππος Καμπούρης αμφισβήτησε ότι η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων μπορεί από μόνη της να στοιχειοθετήσει το αδίκημα της απάτης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, ή πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε αναλάβει τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση των εταιρειών και ότι τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές.

Ειδικότερα, δήλωσε:

«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω».

Με τους ισχυρισμούς του αυτούς, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αποσυνδέσει τον ρόλο του από τη διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, αρνούμενος την εμπλοκή του στην αποδιδόμενη απάτη.

Τι υποστήριξε η σύζυγός του

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Φίλιππου Καμπούρη, ακολούθησε η απολογία της συζύγου του, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα.

Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην παροχή εργασίας και σε καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις «περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».

Οι ισχυρισμοί της εντάσσονται στην υπερασπιστική γραμμή που ακολούθησαν τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, οι οποίοι αρνούνται ότι είχαν την εμπλοκή που τους αποδίδεται στο κατηγορητήριο.

Οι ισχυρισμοί των λογιστών: «Ο ρόλος μας ήταν διεκπεραιωτικός»

Στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απολογίες των λογιστών που περιλαμβάνονται στους κατηγορουμένους. Τρεις από αυτούς κλήθηκαν πρώτοι να απολογηθούν το πρωί της Κυριακής (11/10), υποστηρίζοντας ότι εκτελούσαν τις επαγγελματικές εντολές που είχαν αναλάβει και ότι δεν είχαν τον ρόλο που τους αποδίδεται στην υπόθεση.

Ένας εκ των κατηγορουμένων υποστήριξε ότι η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχε αναλάβει.

Όπως ανέφερε:

«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει».

Ο ίδιος αμφισβήτησε, επίσης, ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει σύνδεση του τηλεφώνου του λογιστικού του γραφείου με επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών που αναφέρονται στο κατηγορητήριο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επαγγελματική συνεργασία του με τον Φίλιππο Καμπούρη είχε διαταραχθεί κατά τα έτη 2023 και 2024, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων, και ότι είχε σταματήσει η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων των εταιρειών.

Στην απολογία του ανέφερε:

«Επιπροσθέτως.. η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.. Πώς είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».

Έτερος κατηγορούμενος λογιστής υποστήριξε ότι το γραφείο του αναζητούσε επανειλημμένα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να μπορέσει να συντάξει τις φορολογικές δηλώσεις και τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, οι λογιστές είχαν ζητήσει επανειλημμένα στοιχεία, όπως κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, προειδοποιώντας ότι δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην υποβολή δηλώσεων χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όπως ανέφερε:

«επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να “απειλήσουμε” ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε και την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».

Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι επιχειρούν, μέσω των απολογιών τους, να καταδείξουν ότι ο ρόλος τους περιοριζόταν στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών και ότι δεν είχαν γνώση ή συμμετοχή στις πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία.

Στο επίκεντρο ο 59χρονος οδηγός delivery με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας»

Σημαντικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι και ένας 59χρονος οδηγός delivery, γνωστός με το παρατσούκλι «κωλοτούμπας». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας φέρεται να διαχειριζόταν τις 13 εικονικές εταιρείες, ενώ εμφανιζόταν συχνά σε τηλεοπτικές εκπομπές που παρουσίαζε ο Φίλιππος Καμπούρης.

Ο ίδιος, κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και ότι δέχθηκε πρόταση να εργαστεί στις επιχειρήσεις του, καθώς αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εύρεση σταθερής εργασίας και εισοδήματος.

Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι γνώριζε τις εταιρείες στις οποίες εργαζόταν και λάμβανε κανονικά τον μισθό του, χωρίς, ωστόσο, να έχει γνώση της διοικητικής και φορολογικής τους διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα».

Τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Ειδικότερα, οι κατηγορίες αφορούν:

Τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Την απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Τη συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ.

Τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα.

Τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, η οποία αποτελεί πλημμέλημα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αφορά τη λειτουργία 13 εταιρειών που φέρονται να ήταν εικονικές, με τις Αρχές να ερευνούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, τις οικονομικές συναλλαγές τους και τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτές.

Η ζημία για τον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο φέρεται να προσεγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.