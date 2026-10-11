Απάτη κατά του ΕΦΚΑ: Σε εξέλιξη οι απολογίες των 11 κατηγορούμενων – Τι υποστήριξαν οι δύο λογιστές

Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη εννέα κατηγορούμενοι απολογούνται για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Δύο λογιστές έχουν ήδη απολογηθεί, ενώ η άμεση ζημία για τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ και η συνολική ζημία για το Δημόσιο σε 5 εκατ. ευρώ.

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ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για τη φερόμενη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του να αρνούνται τον ηγετικό ρόλο που τους αποδίδεται.
  • Η άμεση ζημία σε βάρος του ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα εκτείνεται χρονικά τουλάχιστον από το 2013.
  • Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μετά τις απολογίες, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων η διαδικασία των απολογιών για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με κατηγορούμενους τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και ακόμη εννέα πρόσωπα.

Οι έντεκα κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν από νωρίς το πρωί ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο φερόμενο κύκλωμα, κατηγορία την οποία αρνούνται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους δύο λογιστές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Φέρονται να υποστήριξαν ότι ο ρόλος τους ήταν αποκλειστικά διεκπεραιωτικός και ότι ενεργούσαν κατόπιν εντολών των βασικών κατηγορουμένων.

Η ζημία και η χρονική διάρκεια της φερόμενης δράσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η άμεση ζημία σε βάρος του ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η δραστηριότητα που διερευνάται εκτείνεται χρονικά τουλάχιστον από το 2013.

Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια σε απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Παράλληλα, η Εισαγγελία έχει διατάξει τη διενέργεια έρευνας, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν προκύπτουν και αδικήματα που σχετίζονται με φοροδιαφυγή.

Οι επόμενες κινήσεις

Η διαδικασία των απολογιών αναμένεται να διαρκέσει έως αργά το βράδυ, λόγω του αριθμού των κατηγορουμένων.

Μετά την ολοκλήρωσή τους θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα και στη συνέχεια η κοινή διάσκεψη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση κάθε κατηγορουμένου, δηλαδή ποιοι θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι και ποιοι ενδέχεται να αφεθούν ελεύθεροι, ενδεχομένως με την επιβολή περιοριστικών όρων.

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ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΣΥΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

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