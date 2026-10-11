Χίος: Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού εντόπισε σε ιστιοφόρο πάνω από 360 κιλά κάνναβης αξίας 1.08 εκατ. Ευρώ, δύο συλλήψεις – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Στην κατάσχεση 360,7 κιλών ακατέργαστης κάνναβης, η εκτιμώμενη αξία της οποίας ανέρχεται σε 1.082.100 ευρώ, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χίο, έπειτα από επιχείρηση σε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Κροατίας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Ουκρανίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, μετά την αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν περιέλθει στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.) του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Περιπολικό σκάφος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, επανδρωμένο με στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών, εντόπισε και αναχαίτισε το ιστιοφόρο σε θαλάσσια περιοχή 6,5 ναυτικά μίλια νότια των Αντίψαρων, δυτικά της Χίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και δεύτερο περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Χίου, στο οποίο επέβαινε ομάδα βατραχανθρώπων της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι 27 χειραποσκευές με την κάνναβη

Ακολούθησαν νηοψία και έρευνα στους χώρους του ιστιοφόρου. Οι λιμενικοί ακινητοποίησαν τους δύο επιβαίνοντες, υπηκόους Ουκρανίας, και εντόπισαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό αεροστεγώς συσκευασμένων πλαστικών δεμάτων με ακατέργαστη κάνναβη.

Το ιστιοφόρο μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο λιμάνι της Χίου, όπου η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου ανέλαβε την υπόθεση και προχώρησε στη σύλληψη των δύο αλλοδαπών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (Ν. 4139/2013).

Οι αρχές κατέσχεσαν:

360 κιλά και 700 γραμμάρια μεικτού βάρους ακατέργαστης κάνναβης,

μεικτού βάρους ακατέργαστης κάνναβης, το ιστιοφόρο σκάφος ,

, το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ ,

, έναν φορητό υπολογιστή ,

, έξι κινητά τηλέφωνα.

Η εκτιμώμενη αξία της κατασχεθείσας ποσότητας κάνναβης ανέρχεται σε 1.082.100 ευρώ.

Διερευνάται πιθανή σύνδεση με άλλες παράνομες δραστηριότητες

Η πληροφορία που αξιοποιήθηκε από τη Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. αφορούσε ύποπτο ιστιοφόρο με σημαία Κροατίας, το οποίο εξεταζόταν ως πιθανό να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών ή σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Την προανάκριση διενεργεί η Π.Ο.ΔΙ.Ν. του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου. Παράλληλα, κλιμάκιο της Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. συνδράμει στις έρευνες, προκειμένου να διερευνηθεί, σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή, εάν οι εμπλεκόμενοι συνδέονται και με άλλες παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με κυκλώματα διακίνησης μεταναστών.

Στην επιχείρηση και στη διερεύνηση της υπόθεσης συμμετέχουν υπηρεσίες της Δίωξης Ναρκωτικών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πληρώματα περιπολικών σκαφών, οι Ειδικές Δυνάμεις των Λιμενικών Αρχών και η αρμόδια Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙ.ΔΙ.ΝΑ.Λ.) του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

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