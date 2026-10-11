Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ντέρμπι με βαθμολογικό βάρος στο Φάληρο – Η προϊστορία, τα πρόσωπα και τα ρόστερ άνω των 300 εκατ. ευρώ

Η Super League επιστρέφει στη δράση έπειτα από διακοπή τριών εβδομάδων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League, με το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να δεσπόζει στο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται απόψε στις 21:00, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με το βαθμολογικό διακύβευμα να είναι σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός φτάνει στο Φάληρο από την πρώτη θέση και έχει τη δυνατότητα να διευρύνει τη διαφορά του, ενώ ο Ολυμπιακός επιδιώκει να μειώσει την απόστασή του από την κορυφή.

Σε περίπτωση νίκης των «πράσινων», η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων θα φτάσει τους οκτώ βαθμούς. Αντίθετα, ενδεχόμενη επικράτηση των Πειραιωτών θα περιορίσει την απόσταση και θα βελτιώσει τη βαθμολογική θέση τους μετά τις απώλειες που είχαν πριν από τη διακοπή.

Ο Ολυμπιακός είχε παρουσιάσει σημάδια αγωνιστικής βελτίωσης με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο πριν από την παύση του πρωταθλήματος και το ντέρμπι θα αποτελέσει το πρώτο τεστ μετά την επανέναρξη. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους και ευρωπαϊκή υποχρέωση, καθώς στις 15 Οκτωβρίου, στις 22:00, θα αγωνιστούν στο «Βελοντρόμ» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε θετική παρουσία στο πρώτο μέρος της σεζόν τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μετά το ντέρμπι, οι «πράσινοι» θα στραφούν στην πρεμιέρα τους στη League Phase του UEFA Conference League απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα, στο ΟΑΚΑ, στις 15 Οκτωβρίου, στις 19:45.

Η αμυντική επίδοση του Παναθηναϊκού

Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την έως τώρα παρουσία του Παναθηναϊκού είναι η βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας του, παρά την επιθετική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Το συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού είχε παρουσιάσει προβλήματα στο ξεκίνημα της σεζόν, όμως οι αριθμοί καταγράφουν σημαντική διαφοροποίηση στη συνέχεια.

Έρευνα του CIES Football Observatory στις 32 κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες κατατάσσει τον Παναθηναϊκό στην τρίτη θέση ως προς τα λιγότερα σουτ που δέχεται ανά 90 λεπτά.

Οι «πράσινοι» δέχονται κατά μέσο όρο 6,12 σουτ ανά 90 λεπτά, επίδοση που ξεπερνούν μόνο η ουκρανική Χάρκιβ με 5,84 και η Μπάγερν Μονάχου με 4,90.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί μία από τις παραμέτρους του ντέρμπι, καθώς ο Ολυμπιακός θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια ομάδα που έχει περιορίσει αισθητά τις ευκαιρίες που παραχωρεί στους αντιπάλους της.

Τι δείχνει η προϊστορία στο Φάληρο

Οι αναμετρήσεις Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού με γηπεδούχους τους Πειραιώτες έχουν κατά καιρούς συνδεθεί με κρίσιμες βαθμολογικές καμπές, χωρίς, πάντως, η προϊστορία να μπορεί να προδικάσει την έκβαση του νέου αγώνα.

Τη σεζόν 2000-01, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 με γκολ του Τζόρτζεβιτς και εξασφάλισε το πρωτάθλημα. Δύο χρόνια αργότερα, τη σεζόν 2002-03, οι δύο ομάδες έφτασαν στη μεταξύ τους αναμέτρηση της 29ης αγωνιστικής ισόβαθμες στους 67 βαθμούς. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 3-0 στη Ριζούπολη και απέκτησαν το πλεονέκτημα λόγω της καλύτερης διαφοράς στα μεταξύ τους παιχνίδια, μία αγωνιστική πριν από το τέλος.

Σημαντικό βαθμολογικό βάρος είχαν επίσης το 1-0 της σεζόν 2004-05 και το 3-2 της σεζόν 2005-06, σε δύο πρωταθλήματα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Τη σεζόν 2014-15, οι Πειραιώτες επικράτησαν 1-0 με γκολ του Αυλωνίτη.

Στις 8 Μαΐου 2023, για την 9η αγωνιστική των πλέι οφ, ο Ρέαμπτσιουκ σημείωσε το γκολ της νίκης με 1-0, σε ένα αποτέλεσμα που δεν επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η προϊστορία, ωστόσο, περιλαμβάνει και σημαντικές εκτός έδρας νίκες του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 0-1 τη σεζόν 2006-07, με 1-2 στα πλέι οφ της περιόδου 2021-22 και με 0-1 τη σεζόν 2025-26.

Τα αποτελέσματα καταγράφουν διαφορετικές αγωνιστικές και βαθμολογικές συνθήκες και επιβεβαιώνουν ότι η έδρα δεν έχει λειτουργήσει ως απόλυτος παράγοντας στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων.

Τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πρωτοπόρο

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις στις οποίες ο Παναθηναϊκός επισκέφθηκε την έδρα του Ολυμπιακού έχοντας το προβάδισμα στη βαθμολογία.

Τη σεζόν 2002-03, στην 29η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 στη Ριζούπολη. Την περίοδο 2009-10, στη 12η αγωνιστική, οι Πειραιώτες νίκησαν 2-0 με δύο γκολ του Κώστα Μήτρογλου και ανέβηκαν στην πρώτη θέση.

Τη σεζόν 2011-12, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Ζέκα στη 10η αγωνιστική, αλλά ο Τζιμπούρ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Δύο τέτοια παιχνίδια διεξήχθησαν την περίοδο 2022-23. Στην κανονική διάρκεια, το ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί το προβάδισμά του. Στα πλέι οφ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην 9η αγωνιστική με το γκολ του Ρέαμπτσιουκ.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν διαμορφώνουν αγωνιστικό πλεονέκτημα για το σημερινό παιχνίδι, αποτυπώνουν όμως το ιδιαίτερο βαθμολογικό βάρος που είχαν αρκετές από τις προηγούμενες συναντήσεις των δύο αντιπάλων.

Τρία διαφορετικά ντέρμπι μετά από διακοπή

Η επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων αποτελεί μία ακόμη παράμετρο της αναμέτρησης, καθώς οι δύο αντίπαλοι έχουν βρεθεί σε αντίστοιχες συνθήκες και στο πρόσφατο παρελθόν.

Στις 21 Νοεμβρίου 2020, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό αμέσως μετά τη διακοπή και επικράτησε 1-0. Ο Κώστας Φορτούνης πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 21ο λεπτό.

Διαφορετική εξέλιξη είχε η αναμέτρηση της 22ας Οκτωβρίου 2023. Το παιχνίδι δεν ολοκληρώθηκε μετά τον τραυματισμό του Χουάνκαρ από κροτίδα που έπεσε κοντά του. Ακολούθησε δικαστική διαδικασία και η αναμέτρηση κατακυρώθηκε με 0-3 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στις 30 Μαρτίου 2025, επίσης μετά από διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 4-2 σε αγώνα των πλέι οφ, σε περίοδο κατά την οποία οι Πειραιώτες βρίσκονταν ήδη σε ισχυρή βαθμολογική θέση.

Οι τρεις αναμετρήσεις είχαν εντελώς διαφορετική εξέλιξη και δεν προκύπτει σταθερό μοτίβο που να συνδέει τη διακοπή των πρωταθλημάτων με την απόδοση κάποιας από τις δύο ομάδες.

Οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να επηρεάσουν το παιχνίδι

Πέρα από την τακτική προσέγγιση των δύο προπονητών, σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξουν οι ποδοσφαιριστές που διαθέτουν εμπειρία από αγώνες υψηλής πίεσης ή χαρακτηριστικά που μπορούν να μεταβάλουν τις ισορροπίες.

Για τον Ολυμπιακό, μία από τις περιπτώσεις είναι ο Ρέμο Φρόιλερ. Ο 34χρονος μέσος είχε υποχρεώσεις με την Εθνική Ελβετίας κατά τη διάρκεια της διακοπής και, με ευρωπαϊκό αγώνα να ακολουθεί μεσοβδόμαδα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα. Η έως τώρα παρουσία του έχει δείξει ότι μπορεί να καλύψει διαφορετικούς ρόλους στον άξονα, αξιοποιώντας την αντίληψη του χώρου και τη συνεχή κίνησή του.

Σημαντική επιλογή αποτελεί και ο Κώστας Φορτούνης, λόγω και της εμπειρίας του από τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός έχει καταγράψει 94 γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού και περισσότερες από 100 ασίστ.

Αναφερόμενος στα στοιχεία που μπορούν να καθορίσουν ένα τέτοιο παιχνίδι, δήλωσε: «Στα ντέρμπι, πάνω απ’ όλα, μετρούν οι μονομαχίες και το ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη, ενώ πολλές φορές κρίνονται στις λεπτομέρειες».

Ο Φορτούνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από την αρχή είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα, προσφέροντας στον Αλγκουαθίλ λύσεις στην τελική πάσα, στις στατικές φάσεις και στην οργανωμένη επίθεση.

Στον Παναθηναϊκό, ο Αζεντίν Ουναΐ έχει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία. Μπορεί να οργανώσει το παιχνίδι υπό πίεση, να επιχειρήσει κάθετες μεταβιβάσεις και να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Τη σεζόν 2024-25 κατέγραψε τέσσερα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 25 αγώνες.

Διαφορετικά χαρακτηριστικά προσφέρει ο Ανδρέας Τεττέη. Σε πέντε αγώνες πρωταθλήματος έχει πετύχει τρία γκολ, ενώ την προηγούμενη σεζόν είχε σημειώσει πέντε σε 15 συμμετοχές. Η ταχύτητά του στα πρώτα μέτρα και η δυνατότητά του να κινηθεί τόσο με πλάτη προς την εστία όσο και απέναντι στην αντίπαλη άμυνα διευρύνουν τις επιθετικές επιλογές του Παναθηναϊκού.

Πάνω από 300 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη αξία των δύο ρόστερ

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διαθέτουν, με βάση τις εκτιμήσεις του Transfermarkt, τα δύο ακριβότερα ρόστερ της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-27.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία του Ολυμπιακού ανέρχεται στα 185,65 εκατ. ευρώ, ενώ του Παναθηναϊκού στα 126,35 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν ο ΠΑΟΚ με 114,35 εκατ. ευρώ και η ΑΕΚ με 86,45 εκατ. ευρώ.

Το άθροισμα των δύο ρόστερ φτάνει τα 312 εκατ. ευρώ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι διαθέσιμοι ή ότι θα χρησιμοποιηθούν στο ντέρμπι.

Οι αποτιμήσεις του Transfermarkt δεν αποτελούν πραγματικές τιμές πώλησης. Πρόκειται για εκτιμήσεις της αγοραίας αξίας των ποδοσφαιριστών με βάση παραμέτρους όπως η ηλικία, οι επιδόσεις, ο χρόνος συμμετοχής, η αγωνιστική κατάσταση και τα δεδομένα της μεταγραφικής αγοράς.

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Οι υψηλότερες αποτιμήσεις στον Ολυμπιακό

Την υψηλότερη εκτιμώμενη αξία στο ρόστερ του Ολυμπιακού έχει ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Η αξία του 22χρονου Πορτογάλου κεντρικού μέσου υπολογίζεται στα 22 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν ο Γκουστάβο Πουέρτα με 18 εκατ. ευρώ και ο Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλεζ με 15 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια βρίσκονται ο Έσε με 14 εκατ. ευρώ, ο Πιρόλα με 11 εκατ. ευρώ, οι Ζότα Σίλβα και Μπέιλι με 9 εκατ. ευρώ, ο Κάρμο με 8 εκατ. ευρώ και οι Ρέτσος και Τικνιζιάν με 7 εκατ. ευρώ. Στα 7 εκατ. ευρώ εκτιμάται επίσης η αξία του Μάριους.

Οι υψηλότερες αποτιμήσεις στον Παναθηναϊκό

Στον Παναθηναϊκό, την υψηλότερη εκτιμώμενη αξία έχει ο Αζεντίν Ουναΐ, στα 16 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν ο Ιμράν Λούζα, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Γουότφορντ, και ο Σαλάχ-Εντίν, που παραχωρήθηκε ως δανεικός από τη Ρόμα, με την αξία καθενός να υπολογίζεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Ο Λιβάι Γκαρσία και ο Κρίστιανσεν αποτιμώνται στα 7 εκατ. ευρώ, οι Φαν Ντρόνγκελεν, Αντίνο και Τεττέη στα 6 εκατ. ευρώ και οι Γιάγκουσιτς και Ταμπόρδα στα 5 εκατ. ευρώ. Στα 5 εκατ. ευρώ εκτιμάται επίσης η αξία των Πελίστρι και Τσιριβέγια.

Η σύγκριση των δύο ρόστερ

Σε επίπεδο επιμέρους αποτιμήσεων, ο Πένια του Παναθηναϊκού βρίσκεται στα 4 εκατ. ευρώ, ενώ ο Ορτέγκα του Ολυμπιακού στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Στην άμυνα, ο Πιρόλα αποτιμάται στα 11 εκατ. ευρώ και ο Τικνιζιάν στα 7 εκατ. ευρώ. Για τον Παναθηναϊκό, ο Σαλάχ-Εντίν βρίσκεται στα 10 εκατ. ευρώ και ο Φαν Ντρόνγκελεν στα 6 εκατ. ευρώ.

Στη μεσαία γραμμή βρίσκονται και οι δύο ακριβότεροι παίκτες των ομάδων: ο Γκουστάβο Σα με 22 εκατ. ευρώ για τον Ολυμπιακό και ο Αζεντίν Ουναΐ με 16 εκατ. ευρώ για τον Παναθηναϊκό.

Στα άκρα της επίθεσης, οι Ζότα Σίλβα και Μπέιλι αποτιμώνται στα 9 εκατ. ευρώ, ενώ ο Αντίνο στα 6 εκατ. ευρώ. Στην κορυφή της επίθεσης, ο Γκονζάλεζ βρίσκεται στα 15 εκατ. ευρώ και ο Τεττέη στα 6 εκατ. ευρώ.

Κοινό στοιχείο των δύο ομάδων είναι ότι οι τρεις ποδοσφαιριστές με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη αξία σε κάθε ρόστερ αποκτήθηκαν μέσα στο 2026. Για τον Ολυμπιακό πρόκειται για τους Σα, Πουέρτα και Γκονζάλεζ, ενώ για τον Παναθηναϊκό για τους Ουναΐ, Λούζα και Σαλάχ-Εντίν.

Μεταξύ των παικτών που βρίσκονταν στα δύο ρόστερ και τη σεζόν 2025-26, τις υψηλότερες αποτιμήσεις έχουν ο Έσε, με 14 εκατ. ευρώ, και ο Αντίνο, με 6 εκατ. ευρώ.

Ελ Κααμπί και Ντε Φράι

Η εκτιμώμενη αξία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί διαμορφώνεται στα 4 εκατ. ευρώ, έναντι 4,5 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2026. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που προέκυψε στον Βόλο.

Στον Παναθηναϊκό, η αξία του αρχηγού Στέφαν Ντε Φράι εκτιμάται στα 2,5 εκατ. ευρώ. Ο έμπειρος αμυντικός έχει πάρει το περιβραχιόνιο από τον Νίστρουπ, ενώ το 2019 και το 2020, όταν αγωνιζόταν στην Ίντερ, η χρηματιστηριακή αξία του είχε φτάσει τα 60 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό, ο Ντε Φράι έχει δηλώσει: «Να αποτελέσω παράδειγμα – με έπεισαν ο Κοτσόλης και ο Νίστρουπ».

Η υπόλοιπη 6η αγωνιστική

Πέρα από το ντέρμπι στο Φάληρο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα τη Δευτέρα και θα επιδιώξει να αξιοποιήσει ενδεχόμενες βαθμολογικές απώλειες του Παναθηναϊκού. Η Καλαμάτα, πάντως, έχει παρουσιάσει ανταγωνιστική εικόνα στο ξεκίνημα της σεζόν.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Άρης αντιμετωπίζει τον Βόλο. Οι Θεσσαλονικείς ξεκίνησαν το πρωτάθλημα με δύο νίκες, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την ίδια αποτελεσματικότητα. Ο Βόλος, από την πλευρά του, παραμένει χωρίς νίκη και έχει δεχθεί αφαίρεση τριών βαθμών από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ.

Ο Ηρακλής επιστρέφει στο Καυτανζόγλειο με αντίπαλο τον Λεβαδειακό, ο οποίος δεν έχει ακόμη σκοράρει στο πρωτάθλημα και προχώρησε σε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις.

Στη Λεωφόρο, η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου προέρχεται από δύο ήττες απέναντι σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, μετά τις τρεις νίκες με τις οποίες είχε αρχίσει τη σεζόν.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

17:00, «Απόστολος Νικολαΐδης»: ΑΕ Κηφισιά – Παναιτωλικός

17:00, Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο: Ηρακλής – Λεβαδειακός

19:00, «Κλεάνθης Βικελίδης»: Άρης – Βόλος ΝΠΣ

21:00, «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026