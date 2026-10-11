Απάτη κατά του ΕΦΚΑ: Αρνήθηκε την εμπλοκή του ο Φίλιππος Καμπούρης – Κάνει λόγο για χρέη εταιρειών και λογιστικό λάθος

Συνεχίζεται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων η παραθώνια διαδικασία των απολογιών για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με κατηγορούμενους τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και ακόμη 9 πρόσωπα.

Οι 11 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους αποδίδονται. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 6 από τους 11, ανάμεσά τους και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγό του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στο φερόμενο κύκλωμα..

Τι υποστήριξε ο Φίλιππος Καμπούρης

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να αρνούνται το βαρύ κατηγορητήριο που τους αποδίδει αρχηγικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επί σειρά ετών το Δημόσιο και να επιρρίπτουν ευθύνες στους λογιστές. Το ζευγάρι φαίνεται να δηλώνει πλήρη άρνηση σε όσα τους καταλογίζονται σχετικά με την ύπαρξη εικονικών εταιρειών προς αποφυγήν πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με πληροφορίες δηλώνουν ότι η υπόθεση αφορά μόνον οφειλές στον ΕΦΚΑ και όχι απάτη.

Ο Φίλιππος Καμπούρης που έμεινε στο ανακριτικό γραφείο για σχεδόν τρεις ώρες, απολογήθηκε ισχυριζόμενος ότι “η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, ή πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο…”. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επισημαίνει ότι: “ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιρειών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους καθώς τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω”.

Σύμφωνα με πληροφορίες αντίστοιχη θέση προέβαλε στην δικαστική λειτουργό και η σύζυγος του προέδρου του ΛΑΟΣ η οποία απολογήθηκε για περίπου 1 ώρα. Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι η σχέση που είχε με τις υπό έρευνα εταιρείες “περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας”.

«Ήταν μέλος, αφανής εταίρος σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες οι οποίες όφειλαν να έχουν κλείσει. Ο λογιστής του δεν τις έκλεισε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι σε πολλές εταιρείες και έτσι να δημιουργηθεί αυτό το πολύ μεγάλο ποσό» δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του Φίλιππου Καμπούρη, Απόστολος Λύτρας.

Η απολογία των λογιστών

Στις απολογίες τους, οι δύο λογιστές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρονται να υποστήριξαν ότι ο ρόλος τους ήταν αποκλειστικά διεκπεραιωτικός και ότι ενεργούσαν κατόπιν εντολών των βασικών κατηγορουμένων.

Τρεις κατηγορούμενοι λογιστές που κλήθηκαν πρώτοι να απολογηθούν σήμερα το πρωί, φέρεται να υποστήριξαν ότι ο ρόλος τους ήταν αποκλειστικά διεκπεραιωτικός και ότι ενεργούσαν κατόπιν εντολών των βασικών κατηγορουμένων.

«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει» να είπε ένας εξ αυτών. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν προκύπτει από την δικογραφία ότι «το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών. Επιπροσθέτως.. η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους… Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».

Έτερος εκ των λογιστών που απολογήθηκαν είπε ότι το γραφείο του «επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να “απειλήσουμε” ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε και την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία»

Τι θα ισχυριστεί ο «Κωλοτούμπας»

Ανάμεσα στου κατηγορούμενους που απολογούνται αυτήν την ώρα είναι και ο αποκαλούμενος «κωλοτούμπας», ο οποίος φέρεται ως ένας από τους αχυρανθρώπους του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υποστηρίξει ότι εργαζόταν κανονικά στις εταιρείες του Καμπούρη, από τις οποίες λάμβανε μισθό, αλλά δεν είχε γνώση της διοικητικής και φορολογικής τους διαχείρισης. Όπως φέρεται να αναφέρει, είχε δεχθεί την πρόταση εργασίας λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπιζε στην αναζήτηση σταθερής απασχόλησης.