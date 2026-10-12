Νέες τεχνολογίες για τα ευρωπαϊκά ελικόπτερα: Χειρισμός με τάμπλετ, drones και ΑΙ – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ελικόπτερα που πετούν έχοντας ως σκιά τους drones, τα οποία λειτουργούν ως το μακρύ χέρι του πληρώματος. Ελικόπτερα με 3 έλικες που πετούν πιο γρήγορα και με μικρότερο κόστος αλλά και ελικόπτερα που μεταφέρουν κιβώτια και παλέτες χωρίς πιλότο, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ). Είναι μόνο μερικά απ’ όσα δοκιμάζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία παραγωγής ελικοπτέρων.

Αποστολή στη Μασσαλία της Γαλλίας: Χρήστος Μαζανίτης

Η παγκόσμια αεροναυπηγική βιομηχανία διανύει μια από τις πιο συναρπαστικές περιόδους της ιστορίας της, με την ευρωπαϊκή τεχνολογική πρωτοπορία να επαναπροσδιορίζει πλήρως τις δυνατότητες των πτητικών μέσων. Στον τομέα των ελικοπτέρων, οι παραδοσιακοί περιορισμοί της ταχύτητας, της αυτονομίας και του φόρτου εργασίας των πιλότων καταλύονται από επαναστατικές καινοτομίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η αυτόνομη πτήση και η απρόσκοπτη συνεργασία επανδρωμένων και μη επανδρωμένων συστημάτων δεν αποτελούν πλέον σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά απτή πραγματικότητα που δοκιμάζεται στους αιθέρες. Η μετάβαση αυτή στοχεύει όχι μόνο στην αύξηση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας σε αποστολές έρευνας, διάσωσης και άμυνας, αλλά κυρίως στη δραστική μείωση του ανθρώπινου κινδύνου σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.

Οι πιλότοι του αύριο δεν θα είναι μόνοι· θα πλαισιώνονται από ψηφιακούς συνεργάτες, έξυπνα drones και αυτόνομα αεροσκάφη. Σε αυτό το τοπίο ραγδαίων αλλαγών, το ευρωπαϊκό κονσόρτσιουμ της Airbus Helicopters πρωτοστατεί, παρουσιάζοντας τεχνολογίες αιχμής που αλλάζουν τα δεδομένα. Ας εξετάσουμε αναλυτικά τρεις από τις πιο εμβληματικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ευρωπαϊκής αεροπορίας: το πρωτότυπο Racer, το πλήρως αυτόνομο U-145 και το σύστημα HTeaming για έλεγχο drones μέσω tablet.

Racer: Ελικόπτερο με τρεις έλικες

Το πρωτότυπο Racer (Rapid and Cost-Effective Rotorcraft) αποτελεί έναν από τους πιο φιλόδοξους πειραματικούς συνθετικούς στροβιλοφόρους (compound helicopters) που αναπτύχθηκαν ποτέ στην Ευρώπη. Σχεδιασμένο για να συνδυάζει την κάθετη απογείωση και προσγείωση ενός κλασικού ελικοπτέρου με την ταχύτητα πτήσης ενός αεροπλάνου, το Racer έρχεται να απαντήσει στο χρόνιο πρόβλημα της χαμηλής ταχύτητας των παραδοσιακών ελικοπτέρων.

Διαθέτει χαρακτηριστικά πτερύγια (wings) που προσφέρουν άντωση κατά την οριζόντια πτήση, αποσυμφορίζοντας τον κύριο ρότορα.

Οι πλευρικοί έλικες στραμμένοι προς τα πίσω εξασφαλίζουν τεράστια ώθηση, επιτρέποντας στο σκάφος να αγγίζει ταχύτητες κρουαζιέρας που ξεπερνούν τα 400 χλμ./ώρα (περίπου 250 μίλια ανά ώρα).

Παρά τις υψηλές του ταχύτητες, το Racer δίνει έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, χρησιμοποιώντας οικολογικά συστήματα πρόωσης και βελτιστοποιημένα υλικά.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία ανοίγει τον δρόμο για υπηρεσίες μεταφοράς υψηλής ταχύτητας, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας σε αποστολές επείγουσας ιατρικής βοήθειας (EMS) και ταχείας επέμβασης, όπου κάθε λεπτό μετράει.

U-145: Ελικόπτερο χωρίς πιλότο

Σε μια κίνηση-ορόσημο για την αυτόνομη αεροπορία, η Airbus αποκάλυψε την έκδοση **U-145**, μια πλήρως αυτόνομη, μη επανδρωμένη παραλλαγή του δοκιμασμένου ελαφρού ελικοπτέρου H145. Το U-145 σχεδιάστηκε ειδικά για να αναλαμβάνει πολύπλοκες και υψηλού κινδύνου αποστολές logistics, τόσο στον πολιτικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα, χωρίς την ανάγκη παρουσίας πληρώματος στο πιλοτήριο.

Ενσωματώνει μια προηγμένη σουίτα αισθητήρων και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης (AI) που του επιτρέπουν να εκτελεί ολόκληρο τον κύκλο της πτήσης —από την απογείωση μέχρι την προσγείωση και την πλοήγηση γύρω από εμπόδια— εντελώς αυτόνομα.

Αφαιρώντας το βάρος, τα καθίσματα και τα συστήματα υποστήριξης ζωής του πιλότου, το U-145 προσφέρει αυξημένη ικανότητα μεταφοράς φορτίου (payload), καθιστώντας το ιδανικό για ανεφοδιασμό απομακρυσμένων περιοχών ή δυσπρόσιτων πεδίων μαχών. Μπορεί να μεταφέρει 1,6 τόνους με 4 παλέτες ΕΕ ενώ έχει 3,8 τόνους συνολικής ανύψωσης, 1,2 τόνοι εσωτερικά και 1,6 τόνοι εξωτερικά.

Η αξιοποίηση ενός τέτοιου σκάφους σε τοξικά περιβάλλοντα, εστίες πυρκαγιάς ή εμπόλεμες ζώνες προστατεύει ανθρώπινες ζωές, αφήνοντας τις δύσκολες αποστολές αποκλειστικά στους αλγορίθμους και τα αυτοματοποιημένα συστήματα.

Έλεγχος drones μέσω tablet

Ίσως μια από τις πιο εντυπωσιακές καθημερινές τεχνολογίες που περνούν από τη θεωρία στην πράξη είναι το σύστημα Hteaming, το οποίο επιτρέπει στα πληρώματα των ελικοπτέρων να ελέγχουν απευθείας από το κόπιτ —χρησιμοποιώντας ένα ειδικά διαμορφωμένο τάμπλετ— πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που πετούν παράλληλα με το κύριο ελικόπτερο.

Το σύστημα βασίζεται σε μια φιλική προς τον χρήστη διεπαφή αφής σε tablet, η οποία ενσωματώνει λογισμικό διαχείρισης UAS (Uncrewed Aerial Systems), ειδικό μόντεμ και κεραίες υψηλής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια αποστολών (όπως έρευνα και διάσωση ή επιτήρηση), το ελικόπτερο μπορεί να συνοδεύεται από δύο ή περισσότερα drones (όπως τα συστήματα Flexrotor ή VSR700). Τα drones σκανάρουν την περιοχή, εντοπίζουν «θερμά σημεία» ή θύματα και συγχρονίζουν αυτόματα τα δεδομένα τους με το επανδρωμένο ελικόπτερο.

Ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης, με ελάχιστες κινήσεις στην οθόνη του tablet, μπορεί να κατευθύνει τα drones σε περιοχές υψηλού κινδύνου, αφήνοντας το κύριο ελικόπτερο σε ασφαλή απόσταση μέχρι να κριθεί απαραίτητη η επέμβαση. Οι κρυπτογραφημένοι σύνδεσμοι δεδομένων χαμηλής καθυστέρησης εγγυώνται απόλυτη κυβερνοασφάλεια.

To enikos.gr βρέθηκε στο κέντρο δοκιμών στη Μασσαλία της Γαλλίας, όπου κατέγραψε βίντεο με όλα όσα δοκιμάζονται.

Σε αυτό το βίντεο φαίνεται πώς απογειώνονται απομακρυσμένα τα drones που πλαισιώνουν ένα ελικόπτερο στις αποστολές του.

Σε αυτό το βίντεο φαίνεται τι βλέπει ο χειριστής του ελικοπτέρου σε tablet και πώς μπορεί να χειρίζεται 2 drones ταυτόχρονα

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στα ευρωπαϊκά ελικόπτερα αποδεικνύουν ότι ο κλάδος εισέρχεται σε μια χρυσή εποχή όπου η ταχύτητα (Racer), η πλήρης αυτονομία (U-145) και η συνδεσιμότητα (HTeaming μέσω tablet) συνθέτουν ένα νέο επιχειρησιακό πρότυπο.

Με αυτές τις λύσεις, η ευρωπαϊκή βιομηχανία ελικοπτέρων δεν ενισχύει απλώς τις επιδόσεις των πτητικών μέσων, αλλά επαναπροσδιορίζει τη συνεργασία ανθρώπου και μηχανής, εγκαινιάζοντας μια ασφαλέστερη και πιο αποδοτική εποχή στους ευρωπαϊκούς αιθέρες. Κι αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να γίνει μέρος της παραγωγής λύσεων υψηλής τεχνολογίας διεκδικώντας χώρο στην βιομηχανική συμπαραγωγή, με επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Άλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και στα Σώματα Ασφαλείας έναν πολύ μεγάλο στόλο ελικοπτέρων και η συμμετοχή στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μόνο όφελος θα έχει για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.