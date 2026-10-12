Μαρινάκης: «Μπράβο, τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχάρη τους παίκτες του Ολυμπιακού για τη νίκη τους στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Παρότι απουσίαζε, επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τον αρχηγό Παναγιώτη Ρέτσο, μεταφέροντας τα συγχαρητήριά του και καλώντας τους να φτάσουν μέχρι τέλους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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Αθλητισμός

Βαγγέλης Μαρινάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα συγχαρητήριά του στους παίκτες του Ολυμπιακού για τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μετέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
  • Παρότι απουσίαζε από το «Γ. Καραϊσκάκης», ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων» επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τον αρχηγό της ομάδας, Παναγιώτη Ρέτσο.
  • «Μπράβο, τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Να πάτε μέχρι τέλους σε Ελλάδα και Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα συγχαρητήριά του στους παίκτες του Ολυμπιακού για τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μετέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Παρότι απουσίαζε από το «Γ. Καραϊσκάκης», ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων» επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τον αρχηγό της ομάδας και σκόρερ του ντέρμπι, Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος μετέφερε τα συγχαρητήρια στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια.

«Μπράβο, τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Να πάτε μέχρι τέλους σε Ελλάδα και Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

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