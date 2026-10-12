Μαρινάκης: «Μπράβο, τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους» – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τα συγχαρητήριά του στους παίκτες του Ολυμπιακού για τη νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μετέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Παρότι απουσίαζε από το «Γ. Καραϊσκάκης», ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων» επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τον αρχηγό της ομάδας και σκόρερ του ντέρμπι, Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος μετέφερε τα συγχαρητήρια στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια.

«Μπράβο, τσακίσατε και τον Παναθηναϊκό και τον διαιτητή και όλους. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Να πάτε μέχρι τέλους σε Ελλάδα και Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός.