Άρης – Βόλος 3-2: Έκανε τα εύκολα… δύσκολα αλλά πήρε τους 3 βαθμούς

Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που είχε δύο διαφορετικά «πρόσωπα», ο Άρης επιβλήθηκε με 3-2 του Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν καταιγιστική στο πρώτο μέρος, σκοράροντας με τους Κριστιάν Κουαμέ (7’), Φαμπιάνο Λέισμαν (24’) και Τίνο Καντεβέρε (43’). Ο τελευταίος, μάλιστα, είχε νωρίτερα και χαμένο πέναλτι. Οι αλλαγές του Κώστα Μπράτσου έδωσαν άλλο «χρώμα» στην αναμέτρηση, με τους Θεσσαλούς να την κάνουν… θρίλερ, με τα γκολ των Ντέρεκ Αγιάκουα (58’) και Γιάννη Κάργα (86’). Ως εκεί, όμως…

Αν και ο Βόλος μπήκε με διάθεση να πιέσει, ο Άρης ήταν αυτός που ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη του φάση. Σέντρα του Πετρίς από τα δεξιά, ο Κουαμέ με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, παρά την προσπάθεια Σιαμπάνη και… οριζόντιου δοκαριού. Δύο λεπτά μετά, ο Ιβοριανός απείλησε εκ νέου, αλλά το σουτ του από το ημικύκλιο της περιοχής πέρασε έξω.

Απελευθερωμένοι οι γηπεδούχοι, έφτασαν σύντομα και σε δεύτερο γκολ. Γκολ που φέρει την υπογραφή του Φαμπιάνο. Η πρώτη κεφαλιά του Βραζιλιάνου στόπερ, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Η δεύτερη μετά τη σέντρα του Γκαρέ, κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 2-0 στο 24’ -τρίτο γκολ του πρώτου σκόρερ του Άρη στη Super League φέτος. Λίγο πριν το ημίωρο, οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Γκαρέ από τον Κάργα, με τους Θεσσαλούς να διαμαρτύρονται για φάουλ στην αρχή της φάσης. Ουδείς από τη διαιτητική ομάδα συγκινήθηκε, με τον Σιαμπάνη πάντως να μπλοκάρει το άσχημα εκτελεσμένο πέναλτι του Καντεβέρε. Οι φιλοξενούμενοι αναθάρρησαν. Και θα μπορούσαν να μειώσουν και να μπουν ξανά στο ματς, αν ο Βέλιο δεν έκανε μια απίθανη επέμβαση, στο φαλτσαριστό πλασέ του Γκονζάλες (40’).

Κι αφού δεν έγινε το 2-1, ήρθε το 3-0, τρία λεπτά μετά. Ο Ράτσιτς με υπέροχη πάσα με εξωτερικό φάλτσο, έβγαλε τον Καντεβέρε στην πλάτη της άμυνας. Ο 30χρονος φορ από τη Ζιμπάμπουε πέρασε και τον εξερχόμενο Σιαμπάνη και σε κενή εστία πήρε… ρεβάνς από τον εαυτό του για το χαμένο πέναλτι.

Ο Κώστας Μπράτσος προχώρησε σε διπλή αλλαγή στην ανάπαυλα, αλλάζοντας και το σύστημα, μήπως και βελτιωθεί η κατάσταση. Και κάτι πέτυχε… Αφού ο Σιαμπάνης στέρησε από τον Φαμπιάνο (55’) το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ήρθε η μείωση του σκορ. Χαμηλό γέμισμα του Κόμπα, ο Φουρτάδο το τακουνάκι κι ο Αγιάκουα από κοντά νίκησε τον Βέλιο για το 3-1. Οι γηπεδούχοι «καρδιοχτύπησαν» όταν οκτώ λεπτά μετά, ο Πορτογάλος τερματοφύλακας πραγματοποίησε τρομερή επέμβαση σε μονοκόμματο δεξί βολέ του Κόμπα, αποτρέποντας την περαιτέρω μείωση του σκορ. Και «καρδιοχτύπησαν» άπαντες όταν ο σκόρερ του Βόλου έπεσε κάτω άτσαλα, με έντονους πόνους στο στήθος, μετά από μονομαχία με τον Κουαμέ -καταχειροκροτούμενος ο Αγιάκουα επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο.

Κι αφού ο Σιαμπάνης έκανε επέμβαση παγκόσμιας κλάσης στην κοντινή κεφαλιά του Ράτσιτς (83’), ήρθε τρία λεπτά το 3-2. Εκτέλεση φάουλ του Κρεσπί, κοντινή κεφαλιά του Κάργα και… άγχος στου Χαριλάου. Εν τέλει οι γηπεδούχοι κράτησαν το «τρίποντο», αφού στην τελευταία φάση του αγώνα, η κεφαλιά του Αγιάκουα μετά από εκτέλεση κόρνερ, έστειλε την μπάλα ψηλά.

Ο Άρης επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από τρεις αγωνιστικές, ανεβαίνοντας στην έκτη θέση με 10 βαθμούς κι ενώ ακολουθεί το ματς στη Λεωφόρο (18/10, 20:00) με την Κηφισιά. Ο Βόλος, από την άλλη, παρέμεινε ουραγός και, λόγω τιμωρίας, στο -1 συμπληρώνοντας τρεις διαδοχικές ήττες κι ενώ έπεται το ταξίδι στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας (17/10, 17:00) για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: Σούταλο, Καντεβέρε – Κάτσικας, Κάργας.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Κουαμέ (90’+1’ Γαλανόπουλος), Φαμπιάνο, Σούταλο, Ράτσιτς, Χόνγκλα (67’ Γένσεν), Μπρούμα (67’ Μπουσαϊντ), Γκαρέ (80’ Φαντιγκά), Καντεβέρε, Πετρίς.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κόμπα, Κάτσικας, Κάργας, Αγιάκουα, Γρόσδης (46’ Καμπελά), Μπούρνιτς (61’ Μπαρέ), Λυκουρίνος (84’ Τασιούρας), Φουρτάδο (84’ Χαραλαμπόγλου), Γκονζάλες, Λάμπρου (46’ Κρεσπί).