Αλγκουαθίλ: «Πολύ ωραία βραδιά για εμάς – Ζήσαμε το ντέρμπι και το νικήσαμε»

Τη σημασία της νίκης του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, καθώς και το πάθος και τη συγκέντρωση που επέδειξαν οι παίκτες του, ανέδειξε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ντέρμπι.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» χαρακτήρισε τη βραδιά ιδιαίτερα ευχάριστη για την ομάδα του, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι πανηγυρισμοί θα πρέπει να έχουν σύντομη διάρκεια, καθώς ακολουθούν πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις.

«Ευτυχώς έγιναν και τα δύο. Ζήσαμε το ντέρμπι, το νικήσαμε. Πολύ ωραία βραδιά για εμάς, είμαστε χαρούμενοι. Δεν θα πανηγυρίσουμε για πολύ χρόνο, έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα στοιχεία που ξεχώρισε από την εμφάνιση του Ολυμπιακού, ο Αλγκουαθίλ στάθηκε στην αγωνιστική πειθαρχία και την πνευματική ετοιμότητα των παικτών του, ιδιαίτερα μετά την αποβολή που άφησε την ομάδα του με δέκα ποδοσφαιριστές.

«Όταν μείναμε με δέκα παίκτες, η ομάδα έδειξε μεγάλη συγκέντρωση. Δεν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει τέσσερις σερί πάσες. Είδαμε μια ομάδα να παίζει με πάθος, ζήσαμε με πάθος το παιχνίδι. Παίξαμε με πολλή θέληση, αλλά και με ψυχραιμία. Είχαμε ξεκάθαρη τη σκέψη μας τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα», ανέφερε.