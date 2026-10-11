Γάζα: Τέσσερις νεκροί από νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη καυσίμων

Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε αποθήκη καυσίμων στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.
Το πλήγμα σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή Αλ-Μπουράκ αλ-Τζανουμπί, δυτικά της Χαν Γιουνίς, με στόχο εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.
Από τον Οκτώβριο του 2023, τουλάχιστον 74.377 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 175.398 έχουν τραυματιστεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας.
⚡️Gaza sources:
Moments ago, Israeli drone bombing targeted Palestinians gathered around a power outlet, waiting for their turn to charge their phones in al-Buraq area, west of Khan Younis, southern Gaza Strip, killing 3 Palestinians and wounding a number of others, some critically.
The names of the Palestinians killed: (photos)
-Abdulhamid Jadallah
– Muhammad Ramzi Hajjaj
– Yousef Abu Rizq
— Warfare Analysis (@warfareanalysis) October 11, 2026