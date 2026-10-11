Γάζα: Τέσσερις νεκροί από νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη καυσίμων

Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε αποθήκη καυσίμων στην περιοχή Αλ-Μπουράκ αλ-Τζανουμπί, δυτικά της Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Το πλήγμα, που σημειώθηκε το βράδυ, ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 σε τουλάχιστον 74.377, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε αποθήκη καυσίμων στη νότια Λωρίδα της Γάζας.
  • Το πλήγμα σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή Αλ-Μπουράκ αλ-Τζανουμπί, δυτικά της Χαν Γιουνίς, με στόχο εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.
  • Από τον Οκτώβριο του 2023, τουλάχιστον 74.377 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 175.398 έχουν τραυματιστεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

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Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε αποθήκη καυσίμων στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Το πλήγμα σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή Αλ-Μπουράκ αλ-Τζανουμπί, δυτικά της Χαν Γιουνίς, με στόχο εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

Από τον Οκτώβριο του 2023, τουλάχιστον 74.377 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 175.398 έχουν τραυματιστεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

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