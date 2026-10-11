Επιθέσεις των Χούθι σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας: Μία ακόμη επικίνδυνη στιγμή σε μια ήδη τεταμένη σύγκρουση

Οι επιθέσεις στο Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» στο Ριάντ σηματοδοτούν ακόμη μία επικίνδυνη στιγμή σε μια περιοχή που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με έντονες τάσεις και συγκρούσεις. Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε σαουδαραβικό έδαφος, όμως τα πλήγματα των τελευταίων ημερών κατηύθυναν το στόχο τους στις κρίσιμες υποδομές της χώρας – στο κεντρικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας – διασπώντας, όπως φαίνεται, με ευκολία τη σαουδαραβική αεράμυνα.

Η επίθεση του Σαββάτου στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό σε περισσότερους από 300. Την Κυριακή, ο σαουδαραβικός συνασπισμός που μάχεται τους Χούθι δήλωσε ότι ένα «άγνωστο βλήμα» έπληξε αίθουσα επιβατών, ενώ ένας πύραυλος Κρουζ αναχαιτίστηκε σε κοντινή απόσταση. Οι υλικές ζημιές μπορούν να αποκατασταθούν γρήγορα, όμως η φήμη της χώρας ως ασφαλούς καταφυγίου σταθερότητας δέχεται ισχυρό πλήγμα.

Πώς κινούνται οι Χούθι;

Πέρα από τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο, οι Χούθι έχουν επιχειρήσει να καταλάβουν στρατηγικής σημασίας θέσεις κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας και γύρω από τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Αυτό αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στον ζωτικό αυτό θαλάσσιο διάδρομο, παρ’ όλο που η κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει ότι έχει «διασφαλίσει» τα Στενά.

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη ανάμεσα στην κυβέρνηση της χώρας – η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία – και στους Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, διαρκεί περισσότερο από μία δεκαετία. Έχει αφήσει πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και έχει βυθίσει την Υεμένη σε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Πρόκειται για μια σύνθετη και συχνά περίπλοκη γεωπολιτική σύγκρουση, και αυτή η τελευταία κλιμάκωση πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο της έντασης ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Σαουδική Αραβία

Από την εποχή της εξέγερσης της Αλ Κάιντα στα μέσα της δεκαετίας του 2000, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας δεν είχε αντιμετωπίσει τόσο σοβαρή απειλή.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας ξεπέρασε εκείνη την πρόκληση μέσα από μια αποτελεσματική εκστρατεία προσέγγισης της κοινής γνώμης. Στη συνέχεια, άντεξε τις εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης στην περιοχή, οι οποίες ανέτρεψαν ηγέτες στην Τυνησία, τη Λιβύη, την Αίγυπτο και την Υεμένη. Ξεπέρασε ακόμη – με κάποια ενόχληση – και μια ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ριάντ τον Μάρτιο.

Αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η Σαουδική Αραβία μπορεί να διαθέτει μία από τις πιο ισχυρές πολεμικές αεροπορίες στη Μέση Ανατολή και να πραγματοποιεί καταστροφικά αεροπορικά πλήγματα σε θέσεις των Χούθι, ωστόσο οι αντίπαλες δυνάμεις κατάφεραν να καταλάβουν μεγάλα τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα στο βόρειο και δυτικό τμήμα.

Οι Χούθι γνωρίζουν ακριβώς πού να χτυπήσουν: στο ευάλωτο σημείο της σαουδαραβικής οικονομίας.

Ως μέρος του «άξονα της αντίστασης», οι Χούθι αποτελούν ζωτικό στρατηγικό εταίρο για το Ιράν. Από τη Τζιζάν στην Ερυθρά Θάλασσα μέχρι το πετροχημικό συγκρότημα στο Χουράις, οι Χούθι εξαπολύουν εκρηκτικά drones και πυραύλους με θανατηφόρα ακρίβεια.

Στοχοποίηση πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Η ναυτιλιακή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας έχει αποκτήσει αυξημένη σημασία, καθώς τα Στενά του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά του Κόλπου, δεν έχουν ανοίξει ακόμη πλήρως, εφ’ όσον οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό της διαμάχης τους.

Η στοχοποίηση πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο οι Χούθι επιχειρούν να ασκήσουν πίεση – οι επιθέσεις προκαλούν παγκόσμια οικονομική ζημιά, γεγονός που αποτελεί βασικό διαπραγματευτικό χαρτί για την Τεχεράνη.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι δεν θα παρενέβαινε άμεσα στη σύγκρουση της Υεμένης, αλλά θα μπορούσε να παράσχει πληροφοριακή υποστήριξη στους Σαουδάραβες. Αργότερα επιβεβαίωσε ότι παρείχε πληροφορίες και είχε αναπτύξει στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, η κατάσταση ενδέχεται να λάβει νέα τροπή μετά την τελευταία επίθεση στο Ριάντ, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας Αμερικανός πολίτης.

Θα εμπλακεί ο Τραμπ στον πόλεμο Σαουδικής Αραβίας – Υεμένης;

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε την επίθεση του Σαββάτου «τρομερή» και άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να παρέμβει στρατιωτικά στο πλευρό των Σαουδαράβων.

«Μόλις ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη επίθεση, οπότε θα λάβουμε μια απόφαση. Κινούμαστε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όμως αυτό φαντάζει πλέον απίθανο, τουλάχιστον πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Όταν επανεξελέγη το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να τερματίσει τον ρόλο των Αμερικανών σε πολέμους σε όλο τον κόσμο. Παρά ταύτα, οι ΗΠΑ εμπλέκονται αυτή τη στιγμή σε τρεις ανοιχτές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή – στη Γάζα, στον Λίβανο και στο Ιράν.

Αν ο Ντόναλντ Τραμπ εμπλακεί σε άλλη μία σύγκρουση, αυτή τη φορά στην Υεμένη, είναι απίθανο να γίνει δεκτό με ικανοποίηση από τους ψηφοφόρους. Ο πόλεμος αυτός φαίνεται τώρα πως θα ενταθεί πριν καταλήξει σε ακόμη μία εύθραυστη ανακωχή – με ή χωρίς την εμπλοκή των ΗΠΑ.

Πηγή: BBC