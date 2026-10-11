Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Μην χρησιμοποιείτε τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας» προειδοποιούν οι Χούθι – BINTEO

Νέα απειλή εξαπέλυσαν την Κυριακή (11/10) οι αντάρτες Χούθι προς αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους σε αεροδρόμια και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τη χρήση αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Σε ανακοίνωσή τους, οι αντάρτες, που πρόσκεινται στο Ιράν, ανέφεραν ότι η Σαουδική Αραβία «φέρει την ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτίσεις», επαναλαμβάνοντας τις απειλές τους κατά στόχων στο σαουδαραβικό έδαφος.

Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά τη φονική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Οι Χούθι, χωρίς να αναλάβουν επισήμως την ευθύνη για το χτύπημα, προειδοποίησαν ότι τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας παραμένουν πιθανοί στόχοι, καλώντας το επιβατικό κοινό να αποφεύγει τις αεροπορικές μετακινήσεις προς το βασίλειο. Εξαίρεση, όπως ανέφεραν, αποτελούν οι ιερές πόλεις της Μέκκας και της Μεδίνας.

«Τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος αποτελούν πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεών μας», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί.

Η επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ θεωρείται η φονικότερη που έχει καταγραφεί στη Σαουδική Αραβία εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία και σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση του πολέμου στην Υεμένη. Ο υπό σαουδαραβική ηγεσία στρατιωτικός συνασπισμός απέδωσε την επίθεση στους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι, χαρακτηρίζοντάς την «έγκλημα πολέμου».

Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται τέσσερις Σαουδάραβες πολίτες, δύο υπήκοοι Μπανγκλαντές και από ένας Αμερικανός, Αιγύπτιος, Ιορδανός, Σύρος, Παλαιστίνιος και Σουδανός. Παράλληλα, περισσότεροι από 300 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά.

Οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία του αεροδρομίου, ενώ σύμφωνα με πηγές του αεροπορικού τομέα έχουν υποστεί ζημιές κρίσιμες υποδομές, όπως συστήματα ραντάρ και επικοινωνιών. Αρκετές δυτικές πρεσβείες κάλεσαν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, ενώ ορισμένες απαγόρευσαν προσωρινά τη χρήση του από το προσωπικό τους.

Impacto drone Houthi sobre el aeropuerto internacional King Khalid, Riyadh, Arabia Saudí. 12 fallecidos y más de 300 heridos, todos civiles. Todo les sale tan bien a los Ayatollahs que han puesto a sus proxies a atacar aeropuertos civiles para matar civiles. Pero hay que respetar su programa nuclear. — Martin Tuitero (@TuiteroMartin) October 11, 2026

Τραμπ: «Απαράδεκτο»

Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το χτύπημα «απαράδεκτο». «Μόλις έμαθα για την επίθεση, θα ανακοινώσω σύντομα τι αποφάσισα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος , αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ μαζί με τη Σαουδική Αραβία εναντίον των Χούθι.

Ωστόσο, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι γνώριζε για τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ και κάλεσε, σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

ΕΕ, Γερμανία, Βρετανία και Ιράκ καταδικάζουν την επίθεση

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε σήμερα την πολύνεκρη επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης κατά του αεροδρομίου του Ριάντ «επικίνδυνη κλιμάκωση» και δήλωσε ότι η οργάνωση αυτή που υποστηρίζεται από το Ιράν πρέπει να σταματήσει τα πλήγματά της κατά μη στρατιωτικών στόχων.

«Οι επιθέσεις αυτές που διεξάγονται από συμπληρωματικές ομάδες του Ιράν οδηγούν την περιοχή σε ένα κύκλο βίας. Αυτές αποσταθεροποιούν υποδομές που είναι βασικές στις παγκόσμιες μεταφορές και στον ενεργειακό εφοδιασμό, προκαλώντας κύματα σοκ σε όλον τον κόσμο. Οι πολύνεκρες αυτές επιθέσεις κατά αμάχων πρέπει να σταματήσουν αμέσως», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την «αλληλεγγύη της στη Σαουδική Αραβία».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ «καταδίκασε σθεναρά» την πολύνεκρη επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ που αποδόθηκε στους Χούθι, λέγοντας ότι συνιστά «τρομοκρατική ενέργεια κατά της Σαουδικής Αραβίας και της πολιτικής αεροπορίας».

«Η σκέψη μας είναι με τα θύματα και απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους συγγενείς τους. Εξέφρασα επίσης τα αισθήματα αυτά στον ομόλογό μου Φάισαλ Μπιν Φάρχαν Αλ Σαούντ», πρόσθεσε σε ανάρτησή του σήμερα στο X.

Την επίθεση καταδίκασε επίσης σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ, χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «απεχθή ενέργεια».

«Αυτό που διαπιστώσαμε στη διάρκεια της νύχτας συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση και, φοβάμαι, εντάσσεται σε μια ολοένα και πιο έντονη τάση των Χούθι να βάζουν στο στόχαστρο μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Είναι μια απολύτως απεχθής ενέργεια», δήλωσε στο Sky News.

Η κυβέρνηση του Ιράκ καταδίκασε επίσης σήμερα την πολυαίμακτη επίθεση που αποδόθηκε στους Χούθι, προειδοποιώντας ότι θέτει σε κίνδυνο «την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

«Το Ιράκ απευθύνει έκκληση για πλήρη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, για να γλιτώσουν οι άμαχοι και οι λαοί αδελφών χωρών τις συνέπειες και τις επιπτώσεις, και για να υπάρξουν εγγυήσεις ότι οι μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις προστατεύονται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης Σάμπαχ αλ Νούμαν.

Νωρίτερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε δηλώσει «σοκαρισμένος» μετά την επίθεση, την οποία «καταδίκασε σθεναρά», θυμίζοντας πως ενέργειες εναντίον «πολιτών ή πολιτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

πηγές: ΕΡΤ, ΑΠΕ, Reuters, AFP,