Σαουδική Αραβία: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ

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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις κατά του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ χθες και σήμερα, κατά του αεροδρομίου του Νταμάμ χθες και κατά εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι από τις σημερινές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ υπάρχουν τραυματίες .

Η πρεσβεία της Ινδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι Ινδός υπήκοος που τραυματίσθηκε χθες κατά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ υπέκυψε στα τραύματά του σήμερα, ανεβάζοντας στους 13 νεκρούς τον απολογισμό των θυμάτων.

Νωρίτερα σήμερα οι Χούθι επανέλαβε την αυστηρή προειδοποίησή τους προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, καλώντας τες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια ή τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, καθώς «δεν θα είναι ασφαλείς».

Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν από και προς τη Σαουδική Αραβία σήμερα, ενώ το βασίλειο μετέφερε τη λειτουργία των σχολείων σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση για μία εβδομάδα για λόγους ασφαλείας.

Νωρίτερα σήμερα, το ίδιο αεροδρόμιο δέχθηκε ξανά πλήγμα, με αποτέλεσμα «μερικούς τραυματισμούς», σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Πρόκειται για τα τελευταία περιστατικά σε μια σειρά επιθέσεων στη χώρα, που σηματοδοτούν την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας — η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, την οποία οι Χούθι επιχειρούν να ανατρέψουν.