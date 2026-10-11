Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0: «Καθάρισε» μέσα σε ένα τετράλεπτο ο Γηραιός

Στην επιστροφή του στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, ο Ηρακλής κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη, επικρατώντας με 2-0 του Λεβαδειακού, σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι έφτασε στο «τρίποντο» χάρη σε ένα εκρηκτικό τετράλεπτο στα μισά της επανάληψης. Η είσοδος των Σαντέ Σίλβα, Μάρκο Κράιντς αποδείχθηκε «κλειδί», αφού ο πρώτος δημιούργησε το 1-0 του Ρομπ Νιζέ (69’) κι ο δεύτερος συμμετείχε στο πρώτο τέρμα και πέτυχε το δεύτερο (72’). Οι Βοιωτοί είχαν ένα καλό διάστημα αλλά έμειναν εκ νέου δίχως νίκη και γκολ.

Καλύτεροι οι «κυανόλευκοι» στο πρώτο τέταρτο του αγώνα, όταν κι έβρεχε, έφτασαν αρχικά κοντά στο γκολ στο 7’. Ο Ελιάσι έκανε πολύ δύσκολη επέμβαση στο απευθείας φάουλ του Λόπεθ από αρκετά πλάγια θέση. Τρία λεπτά αργότερα, από πάσα του Σόρια, το πλασέ του Μάρκες στην κίνηση πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λεβαδειακού. Από εκεί και πέρα, οι Βοιωτοί πήραν τα ηνία του αγώνα. Το σουτ του Βρακά (18’) ήταν εκτός στόχου, ενώ στην καλύτερα οργανωμένη επίθεση για τους φιλοξενούμενους, αυτήν του 20ου λεπτού, μετά από γύρισμα του Εμμανουλίδη, ο Ούρσι δεν έπιασε όπως θα ήθελε το σουτ από το ύψος του πέναλτι. Ομοίως άστοχο στο επόμενο λεπτό ήταν και το δυνατό σουτ του Κωστή.

Το ημίχρονο, πάντως, ολοκληρώθηκε με σημαντική ευκαιρία για τον Ηρακλή -κούρσα μισού γηπέδου από τον Βούρο, διαγώνιο σουτ με το δεξί μέσα από την περιοχή, με την μπάλα να… γλείφει το δεξί δοκάρι του Ελιάσι. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μία εντυπωσιακή απόκρουση του Αθανασιάδη στο μακρινό, δυνατό σουτ του Βρακά (48’). Κι η εικόνα παρέμεινε ίδια…

Οζέγκοβιτς (49’), Εμμανουηλίδης (51’), Βρακάς (53’) και Νίκας (54’) ήταν οι επόμενοι που έφτασαν σε τελική προσπάθεια για την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους. Για να έρθουν οι αλλαγές του Ματσάρι κι η αλλαγή σκηνικού. Το γκολ του Σίλβα (59’) ακυρώθηκε, καθώς ο δημιουργός Μάρκες ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης αλλά ο πρώην άσος του Άρη ήταν αυτός που ξεκίνησε τη φάση του 1-0 στο 69’. Ο Σόρια βρήκε τον Σίλβα, εκείνος «έκοψε» στη μεγάλη περιοχή προς τον Κράιντς, ο τελευταίος άνοιξε στον Νανού κι εκείνος αριστερά στον Νιζέ, που με τρομερό σουτ έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ. Αυτό ήταν…

Τρία λεπτά αργότερα, πάλι από τα δεξιά, ο Σόρια έκανε τη σέντρα και ο αφύλακτος Κράιντς με κεφαλιά-ψαράκι διαμόρφωσε το 2-0 μέσα σε αποθέωση. Η βροχή ξεκίνησε εκ νέου, αλλά αυτό ποσώς απασχόλησε τους φίλους του «Γηραιού» που χόρευαν σε όλη τη διάρκεια του ματς. Παραλίγο να πανηγυρίσουν και για τρίτη φορά, αλλά ο Ελιάσι σταμάτησε το διαγώνιο πλασέ του Σίλβα (88’).

Με τη δεύτερη φετινή νίκη, ο Ηρακλής ανέβηκε έβδομος στους 9 βαθμούς και θα πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο ντέρμπι της Τούμπας (18/10, 21:00) με τον ΠΑΟΚ. Ο Λεβαδειακός, από την άλλη, παραμένει καθηλωμένος στον έναν βαθμό (1) και, κυρίως, χωρίς ακόμη να έχει καταφέρει να σκοράρει. Δύσκολη η συνθήκη για τον Ηλία Χαραλάμπους κι ενώ ακολουθεί ο… τελικός με τον Βόλο στο «Λάμπρος Κατσώνης» (17/10, 17:00).

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Σίλβα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια (78’ Τσάκλα), Νανού, Ραντόγια, Σουρλής (64’ Κράιντς), Νιζέ (89’ Αναστασιάδης), Λόπεθ (46’ Σίλβα), Μάρκες (89’ Μιρ).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Παντέα, Βήχος, Πάνζο, Λιάγκας, Νίκας (62’ Σουτ), Κωστή, Εμμανουηλίδης (74’ Εμμανουηλίδης), Ούρσι (62’ Μπαλντέ), Βρακάς (74’ Ποπέσκου), Κόμπναν (45’ Οζέγκοβιτς).