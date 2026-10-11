Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το να δυσκολεύεσαι δεν σε κάνει λιγότερο καλή μαμά…»

Με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας», η οποία ήταν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πραγματοποίησε μία πολύ σημαντική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, η γνωστή δημοσιογράφος, η οποία το καλοκαίρι του 2025 έφερε στον κόσμο τον γιο της, θέλησε να σταθεί στη μητρότητα, «στην αγάπη, αλλά και στις δύσκολες μέρες της. Στην κούραση, στην αγωνία, στις στιγμές που νιώθεις ότι όλα είναι πολλά», όπως χαρακτηριστικά έγραψε.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κοινοποίησε ορισμένες φωτογραφίες, στις οποίες την βλέπουμε μαζί με τον γιο της. Τα στιγμιότυπα έχουν ταβηχτεί τον πρώτο καιρό μετά τη γέννησή του μωρού της. Στη λεζάντα της έγραψε: «Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Θα σταθώ στη μητρότητα. Στην αγάπη, αλλά και στις δύσκολες μέρες της. Στην κούραση, στην αγωνία, στις στιγμές που νιώθεις ότι όλα είναι πολλά.

Το να δυσκολεύεσαι δεν σε κάνει λιγότερο καλή μαμά. Μπορείς να αγαπάς το παιδί σου όσο τίποτα και να χρειάζεσαι κι εσύ στήριξη. Δεν χρειάζεται να τα περνάς όλα μόνη σου. Μίλα για όσα νιώθεις. Ζήτα βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι. Και να θυμάσαι πως και εσύ αξίζεις φροντίδα. Στέλνω σφιχτή αγκαλιά σε όλες σας!

Υ.Γ. Ήθελα αυτές οι φωτογραφίες να έχουν μια θέση εδώ. Να μου θυμίζουν εσένα τόσο μικρό στην αγκαλιά μου και εκείνες τις μέρες που όλα ήταν καινούργια. Τόσο όμορφα, τόσο δύσκολα μα τόσο δικά μας. Jason είσαι ολόκληρος ο κόσμος μου».