Θανάσης Ευθυμιάδης: «Το πρώτο που ήρθε, ήταν η υλοποίηση μιας προσευχής μου που είχα κάνει στο Άγιο Όρος…» – Η εξομολόγηση του ηθοποιού

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα δε γίνεται» με την Ναταλία Γερμανού. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, μίλησε και για τη στιγμή της ζωής του, που αποφάσισε ότι πρέπει να αλλάξει.

Σε ερώτηση για το ποια ήταν η στιγμή της ζωής του, που είπε στοπ στον εαυτό του και ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, ο Θανάσης Ευθυμιάδης απάντησε: «Ήταν μία συγκυρία που ήρθε. Το πρώτο που ήρθε, ήταν η υλοποίηση μιας προσευχής μου που είχα κάνει στο Άγιο Όρος, για να κάνω κόρες. Οπότε ήρθαν τα δύο μου παιδιά και κατευθείαν, την ίδια χρονιά, έρχεται και η οικονομική κρίση».

«Οπότε ήταν μία καλή στιγμή, να καταλάβω ότι όλο αυτό το σύστημα το απ’ έξω, αν δεν υπάρχει μία βάση μέσα μου, μία αλήθεια μέσα μου, αν βασίζομαι στο απ’ έξω, πολύ εύκολα μπορεί να πέσει. Πολύ εύκολα να φτάσω στη κατάθλιψη, πολύ εύκολα να φτάσω στα νεύρα, στους τσακωμούς και σε όλα αυτά που φέρνει, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν οικονομικά κατά βάση έτσι όπως τα λέμε», συνέχισε ο καλλιτέχνης.

Επιπλέον, ο ηθοποιός εξήγησε πως: «Έγινε μία πολύ μεγάλη αλλαγή το 2010, μια παγκόσμια οικονομική κρίση, που μας άλλαξε πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν εκεί, πήρα μία γενναία και σπουδαία απόφαση για εμένα, ότι προτιμώ να είμαι δίπλα στην υλοποίηση της προσευχής μου, δηλαδή στα παιδιά μου, παρά το να τρέχω για 100 δουλειές μαζί, για να βγάλω και να συντηρήσω όλα αυτά που αδίκως είχα στη σπάταλη ζωή που έκανα».