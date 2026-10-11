Μοναδικό θέαμα: 20 δελφίνια και μία φώκια έκαναν βόλτα στον Ευβοϊκό Κόλπο – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας ψαράς στον Ευβοϊκό Κόλπο έζησε μια μοναδική εμπειρία, καθώς αντίκρυσε περίπου 20 δελφίνια και μία πανέμορφη φώκια να συνοδεύουν τη βάρκα του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ευβοϊκός Κόλπος, Δελφίνια, φώκια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μοναδικό θέαμα στον Ευβοϊκό Κόλπο: 20 δελφίνια και μία φώκια έκαναν την εμφάνισή τους, προσφέροντας εικόνες σπάνιας φυσικής ομορφιάς.
  • Συγκεκριμένα, μια πανέμορφη φώκια και περίπου 20 δελφίνια εμφανίστηκαν στα νερά του Ευβοϊκού, ανάμεσα στη Νέα Αρτάκη και τα Πολιτικά, συνοδεύοντας τη βάρκα του κυρίου Σπύρου Καθαροσπόρη.
  • Τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά πρόσφεραν ένα πραγματικά μαγευτικό θέαμα, μετατρέποντας μια συνηθισμένη βόλτα στη θάλασσα σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια μοναδική εμπειρία έζησε ένας ψαράς σήμερα στον Ευβοϊκό Κόλπο, ο οποίο αντίκρυσε εικόνες σπάνιας φυσικής ομορφιάς.

Σύμφωνα με το evima.gr, μια πανέμορφη φώκια και περίπου 20 δελφίνια έκαναν την εμφάνισή τους στα νερά του Ευβοϊκού, ανάμεσα στη Νέα Αρτάκη και τα Πολιτικά, συνοδεύοντας τη βάρκα του κυρίου Σπύρου Καθαροσπόρη.

Τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά πρόσφεραν ένα πραγματικά μαγευτικό θέαμα, μετατρέποντας μια συνηθισμένη βόλτα στη θάλασσα σε μια αξέχαστη εμπειρία. Η παρουσία τους αποτελεί μια υπέροχη υπενθύμιση του φυσικού πλούτου που κρύβουν τα νερά του Ευβοϊκού και της ανάγκης να προστατεύουμε το θαλάσσιο περιβάλλον.

Εικόνες που γεμίζουν χαρά και αισιοδοξία και μας θυμίζουν πόσο όμορφη είναι η φύση της Εύβοιας.

Δείτε βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ