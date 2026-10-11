Μοναδικό θέαμα: 20 δελφίνια και μία φώκια έκαναν βόλτα στον Ευβοϊκό Κόλπο – ΒΙΝΤΕΟ

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Μια μοναδική εμπειρία έζησε ένας ψαράς σήμερα στον Ευβοϊκό Κόλπο, ο οποίο αντίκρυσε εικόνες σπάνιας φυσικής ομορφιάς.

Σύμφωνα με το evima.gr, μια πανέμορφη φώκια και περίπου 20 δελφίνια έκαναν την εμφάνισή τους στα νερά του Ευβοϊκού, ανάμεσα στη Νέα Αρτάκη και τα Πολιτικά, συνοδεύοντας τη βάρκα του κυρίου Σπύρου Καθαροσπόρη.

Τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά πρόσφεραν ένα πραγματικά μαγευτικό θέαμα, μετατρέποντας μια συνηθισμένη βόλτα στη θάλασσα σε μια αξέχαστη εμπειρία. Η παρουσία τους αποτελεί μια υπέροχη υπενθύμιση του φυσικού πλούτου που κρύβουν τα νερά του Ευβοϊκού και της ανάγκης να προστατεύουμε το θαλάσσιο περιβάλλον.

Εικόνες που γεμίζουν χαρά και αισιοδοξία και μας θυμίζουν πόσο όμορφη είναι η φύση της Εύβοιας.

Δείτε βίντεο: