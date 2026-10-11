«Βόμβα» από τον Άντι Μπέρναμ: Η Ρωσία παρενέβη στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία «σαφώς» παρενέβη στο δημοψήφισμα για το Brexit του 2016, αφήνοντας ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.

Ο Μπέρναμ αποκάλυψε ότι, κατά την άφιξή του στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ αυτό το καλοκαίρι, είχε ρωτήσει αν η Μόσχα είχε εμπλακεί στην ψηφοφορία – και του δόθηκε «η σαφής απάντηση ότι ναι, υπήρξε εμπλοκή».

Οι δηλώσεις αυτές, που έγιναν κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast «Rest is Politics», θεωρείται ότι είναι η πρώτη φορά που ένας πρωθυπουργός επιβεβαιώνει την παρέμβαση του Κρεμλίνου και θα τροφοδοτήσουν τις εικασίες ότι ο κ. Μπέρναμ επιθυμεί να ανατρέψει το Brexit.

Andy Burnham becomes first PM to confirm Russian interference in Brexit referendum @campbellclaret and @RoryStewartUK’s exclusive interview with @andyburnham on tomorrow’s episode of Leading is out in full at midnight. https://t.co/xYk6NcPJab — The Rest Is Politics (@RestIsPolitics) October 11, 2026

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος τον περασμένο μήνα ότι θα εξετάσει επιλογές που θα φέρουν τη Βρετανία πιο κοντά στην Ένωση και άφησε να εννοηθεί ότι η επανένταξη στην ΕΕ θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο επόμενο προεκλογικό μανιφέστο του Εργατικού Κόμματος.

Ο κ. Μπέρναμ ανέφερε επίσης στο podcast ότι είχε συζητήσει με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σχετικά με την επιρροή της Ρωσίας κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης επίσκεψής του στο Βερολίνο.

«Παραπληροφόρηση που προέρχεται από τη Ρωσία

«Σίγουρα υπάρχει παραπληροφόρηση, παραπληροφόρηση που προέρχεται από τη Ρωσία και επηρεάζει τη γερμανική πολιτική. Όμως, όταν ήρθα στη Ντάουνινγκ Στριτ, έθεσα το ερώτημα: υπήρξε παρέμβαση από τη Ρωσία στο δημοψήφισμα του 2016; Και έλαβα τη σαφή απάντηση ότι “ναι, υπήρξε”» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός της Βρετανίας

Και πρόσθεσε: «Θέλω να πω, είναι σημαντικό τώρα να καταγραφούν ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα και να βοηθηθούν οι ψηφοφόροι στη Γερμανία και τη Γαλλία να κατανοήσουν ότι μέρος αυτής της πολιτικής υποκινείται από τους εχθρούς μας, συγκεκριμένα τη Ρωσία.»

Ο κ. Μπέρναμ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε υιοθετήσει «υπερβολικά αμυντική στάση» και, ως αποτέλεσμα, οι ψηφοφόροι δεν είχαν «ενημερωθεί επαρκώς για το βαθμό στον οποίο ορισμένοι επιδιώκουν να διαταράξουν την πολιτική διαδικασία από το εξωτερικό».

Η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας του Κοινοβουλίου διαπίστωσε το 2020 ότι η κυβέρνηση δεν αξιολόγησε πλήρως τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν τα κρατικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης και οι λογαριασμοί «τρολ» στο δημοψήφισμα για την ΕΕ

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα, ο κ. Μπέρναμ επέκρινε επίσης τη ρωσική παρέμβαση. «Έχουμε αποδείξεις ότι προσπάθησαν να παρέμβουν στις γενικές εκλογές του 2019. Γνωρίζουμε επίσης ότι προσπάθησαν να πυροδοτήσουν εντάσεις και αναταραχές μετά από φρικτά γεγονότα» είχε πει.

Ένας εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει τη φύση της ενημέρωσης του πρωθυπουργού, αλλά δήλωσε: «Η εθνική ασφάλεια είναι το πρώτο καθήκον κάθε κυβέρνησης. Εστιάζουμε στο να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες και οι θεσμοί μας προστατεύονται από ξένες δυνάμεις και τους εκπροσώπους τους που επιδιώκουν να απειλήσουν ζωές και να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές μας αξίες».