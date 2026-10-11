Τηλεθέαση (10/10): Αυτοί ήταν οι νικητές της prime time ζώνης του Σαββάτου

Τα αναλυτικά νούμερα τηλεθέασης της prime time ζώνης του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου, αναδεικνύουν τις εκπομπές και σειρές που ξεχώρισαν τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. 

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «The Voice of Greece» κατέκτησε την πρωτιά τόσο στο γενικό κοινό με 26,1% όσο και στο δυναμικό κοινό με 15,9% το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου.
  • Στο γενικό κοινό, ακολούθησαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,7% και το «20 Χρόνια Δελφινάριο» με 12%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «20 Χρόνια Δελφινάριο» βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 14,3%, ενώ το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ήταν τρίτο με 9,2%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, το τηλεοπτικό κοινό είχε την επιλογή να παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση. Στους πίνακες τηλεθέασης που ακολουθούν, βλέπουμε ποιες σειρές και εκπομπές ξεχώρισαν.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «The Voice of Greece» με 26,1%, ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12,7% και το «20 Χρόνια Δελφινάριο» με 12%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «The Voice of Greece» με 15,9%, με το «20 Χρόνια Δελφινάριο» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 14,3% και στην τρίτη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 9,2%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ The Voice of Greece 26,1%
2 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12,7%
3 MEGA 20 Χρόνια Δελφινάριο 12%
4 ANT1 The Roadshow 10,4%
5 ΕΡΤ1 TV Land 4,9%
6 ΕΡΤNEWS Πρόσωπα με τον Χρίστο Βασιλόπουλο (Ε) 1,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ The Voice of Greece 15,9%
2 MEGA 20 Χρόνια Δελφινάριο 14,3%
3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,2%
4 ANT1 The Roadshow 9,1%
5 ΕΡΤ1 TV Land 5,2%
6 ΕΡΤNEWS Πρόσωπα με τον Χρίστο Βασιλόπουλο (Ε) 0,4%
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