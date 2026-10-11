Τηλεθέαση (10/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί του Σαββάτου;

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με τα νούμερα να αναδεικνύουν τους νικητές σε κάθε χρονική ζώνη και κοινό. 

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
  • Στο γενικό κοινό, η εκπομπή «Καλημέρα» ξεχώρισε στη ζώνη 5-10, ενώ το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» ήταν στην κορυφή της ζώνης 10-1.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «MEGA Σαββατοκύριακο» ήρθε πρώτο στη ζώνη 5-10, ενώ στην επόμενη ζώνη (10-1) το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» και το «MEGA Non Stop» μοιράστηκαν την πρώτη θέση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Καλημέρα 17,8%
2 MEGA MEGA Σαββατοκύριακο 17,5%
3 OPEN Τώρα Μαζί 8,1%
4 ΕΡΤNEWS Σαββατοκύριακο από τις 5 6%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,4%
2 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 12,9%
3 MEGA MEGA Non Stop 10,6%
4 OPEN Μια Ελλάδα Παρέα 6,5%
5 ΕΡΤ1 Καλημέρα Είπαμε; 4,2%
6 ΕΡΤNEWS 10′ Με Τόνο 3,4%
7 ΕΡΤ3 Στάση ΕΡΤ3 2,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 MEGA MEGA Σαββατοκύριακο 14%
2 ΣΚΑΪ Καλημέρα 5,6%
3 OPEN Τώρα Μαζί 4,8%
4 ΕΡΤNEWS Σαββατοκύριακο από τις 5 2,7%

Ζώνη 10-1
Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 11,8%
1 MEGA MEGA Non Stop 11,8%
3 ΣΚΑΪ Ρεπορτάζ στις 10 8,8%
4 OPEN Μια Ελλάδα Παρέα 4,6%
5 ΕΡΤ1 Καλημέρα Είπαμε; 3,8%
6 ΕΡΤ3 Στάση ΕΡΤ3 3,6%
7 ΕΡΤNEWS 10′ Με Τόνο 1,7%
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