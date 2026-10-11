Τηλεθέαση (10/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί του Σαββάτου;

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν μία δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, κάτι που φάνηκε και από τα νούμερα.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|17,8%
|2
|MEGA
|MEGA Σαββατοκύριακο
|17,5%
|3
|OPEN
|Τώρα Μαζί
|8,1%
|4
|ΕΡΤNEWS
|Σαββατοκύριακο από τις 5
|6%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|17,4%
|2
|ΣΚΑΪ
|Ρεπορτάζ στις 10
|12,9%
|3
|MEGA
|MEGA Non Stop
|10,6%
|4
|OPEN
|Μια Ελλάδα Παρέα
|6,5%
|5
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα Είπαμε;
|4,2%
|6
|ΕΡΤNEWS
|10′ Με Τόνο
|3,4%
|7
|ΕΡΤ3
|Στάση ΕΡΤ3
|2,8%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|MEGA
|MEGA Σαββατοκύριακο
|14%
|2
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|5,6%
|3
|OPEN
|Τώρα Μαζί
|4,8%
|4
|ΕΡΤNEWS
|Σαββατοκύριακο από τις 5
|2,7%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|11,8%
|1
|MEGA
|MEGA Non Stop
|11,8%
|3
|ΣΚΑΪ
|Ρεπορτάζ στις 10
|8,8%
|4
|OPEN
|Μια Ελλάδα Παρέα
|4,6%
|5
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα Είπαμε;
|3,8%
|6
|ΕΡΤ3
|Στάση ΕΡΤ3
|3,6%
|7
|ΕΡΤNEWS
|10′ Με Τόνο
|1,7%