Τηλεθέαση (10/10): Ποιες εκπομπές ξεχώρισαν το πρωί του Σαββάτου;

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, οι εκπομπές της πρωινής ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη για την τηλεθέαση, με τα νούμερα να αναδεικνύουν τους νικητές σε κάθε χρονική ζώνη και κοινό.