Χάρης Λεμπιδάκης για Άννα Βίσση και Νίκο Καρβέλα: «Τους δίνω τρεις μήνες να τα βρουν»

Ο Χάρης Λεμπιδάκης σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις στη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, υποστηρίζοντας ότι η ένταση θα αποκλιμακωθεί. Παράλληλα, προέβλεψε ότι οι δύο καλλιτέχνες θα αποκαταστήσουν τη σχέση τους μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

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Νίκος Καρβέλας Άννα Βίσση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χάρης Λεμπιδάκης εκτίμησε ότι η ένταση μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα θα αποκλιμακωθεί, δίνοντάς τους «τρεις μήνες να τα βρουν».
  • Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η επιτυχία και των δύο είναι στενά συνδεδεμένες, καθώς «Ούτε ο Καρβέλας θα μπορούσε χωρίς τη Βίσση ούτε η Βίσση χωρίς τον Καρβέλα».
  • Ο Λεμπιδάκης εκτίμησε ότι η Άννα Βίσση θα επανεξετάσει τη στάση της, καθώς «Το να είσαι μόνος σου, ακόμα και μετά από 50 χρόνια, δεν μπορείς να το δεχτείς».

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Ο Χάρης Λεμπιδάκης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, εκτιμώντας ότι η μεταξύ τους ένταση θα αποκλιμακωθεί και ότι οι δύο καλλιτέχνες θα καταφέρουν τελικά να αποκαταστήσουν τη σχέση τους.

Ο δημοσιογράφος μίλησε το πρωί της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026 στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και σχολίασε όσα έχουν προηγηθεί ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Αναφερόμενος στη ρήξη στη σχέση τους, δήλωσε: «Ένα πενθήμερο που έχουμε ζήσει το “πένθος”, νομίζω όλο αυτό θα κάνει κακό και στις δύο πλευρές. Ήδη ξεκίνησαν οι έλεγχοι με την ΑΑΔΕ, πήγαν άνθρωποι έξω από το σπίτι του Καρβέλα, αντέδρασε ο Νίκος Καρβέλας, αρχίζει και ανοίγει αλλιώς το θέμα και θα δείτε πως θα πέσουν οι τόνοι από τους δικηγόρους».

«Δίνω στην Άννα και στον Νίκο τρεις μήνες να τα βρουν»

Ο Χάρης Λεμπιδάκης εξέφρασε παράλληλα την εκτίμηση ότι η κατάσταση μεταξύ των δύο θα αλλάξει μέσα στους επόμενους μήνες. «Έχω κάνει μία πρόβλεψη. Δίνω στην Άννα και στον Νίκο τρεις μήνες να τα βρουν και να είναι ξανά μαζί», ανέφερε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στη μακρόχρονη καλλιτεχνική σχέση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, υποστηρίζοντας ότι η πορεία και η επιτυχία τους είναι στενά συνδεδεμένες. «Υπάρχουν λόγοι και από τις δύο πλευρές να στέλνουν δελτία Τύπου, αλλά η επιτυχία και των δύο είναι μία αλυσίδα πραγμάτων. Ούτε ο Καρβέλας θα μπορούσε χωρίς τη Βίσση ούτε η Βίσση χωρίς τον Καρβέλα», είπε.

Ο δημοσιογράφος εκτίμησε, τέλος, ότι η Άννα Βίσση θα επανεξετάσει τη στάση της, επισημαίνοντας τη διάρκεια της σχέσης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο όλα αυτά τα χρόνια. «Η Άννα θα το αναθεωρήσει όλο αυτό. Το να είσαι μόνος σου, ακόμα και μετά από 50 χρόνια, δεν μπορείς να το δεχτείς», κατέληξε.

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