Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ και η Άννα Βίσση, μετά τον Νίκο Καρβέλα – Έρευνα για αδήλωτο ΦΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκονται φορολογικοί έλεγχοι που αφορούν τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, μετά τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων και απαιτήσεων στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Η ΑΑΔΕ εξετάζει οικονομικές εκκρεμότητες ύψους 850.000 ευρώ που φέρονται να αφορούν τον συνθέτη, ενώ παράλληλα ερευνά στοιχεία για τις συναυλίες και την ευρωπαϊκή περιοδεία της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επισκέφθηκαν την κατοικία του Νίκου Καρβέλα, προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο σχετικά με οικονομικές εκκρεμότητες που εκτείνονται σε βάθος τετραετίας. Ωστόσο, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο συνθέτης φέρεται να αντέδρασε έντονα, με φωνές και εκφράσεις οργής, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να αποχωρήσουν χωρίς να πραγματοποιήσουν την επίδοση. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά.

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Η οικονομική εκκρεμότητα των 850.000 ευρώ και η προθεσμία των 20 ημερών

Το ποσό των 850.000 ευρώ φέρεται να δηλώθηκε εκπρόθεσμα στην εφορία, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός του, καθώς δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα παραστατικά.

Οι φορολογικές αρχές εξετάζουν την προέλευση των χρημάτων, εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί κατά τα προηγούμενα έτη και κατά πόσο μπορούν να δικαιολογηθούν από άλλες πηγές. Ο Νίκος Καρβέλας έχει προθεσμία 20 ημερών για να παραδώσει τα σχετικά δικαιολογητικά, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου λόγω της μη συνεργασίας του με τους ελεγκτές κατά την επίσκεψή τους στην κατοικία του.

Σύμφωνα με τον Alpha, ο 75χρονος συνθέτης είναι συνταξιούχος και δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση το 2025. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να διερευνήσουν εάν διατηρεί ενεργά φορολογικά βιβλία, στα οποία μπορεί να καταχωρίζει έσοδα από συναυλίες και πνευματικά δικαιώματα.

Για το αντικείμενο των φορολογικών ερευνών τοποθετήθηκε ο καθηγητής Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ανδρέας Κουτούπης, εξηγώντας ότι οι ελεγκτές αναζητούν στοιχεία που ενδέχεται να συνδέονται με αδήλωτα εισοδήματα, απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων ή εικονικές συναλλαγές.

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Στο πλαίσιο τέτοιων ελέγχων, οι φορολογικές αρχές μπορούν να εξετάσουν την ύπαρξη μετρητών, χρυσού, πολύτιμων λίθων, έργων τέχνης μεγάλης αξίας ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να σχετίζονται με δηλωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Έλεγχοι και για την Άννα Βίσση – Οι συναυλίες και η ευρωπαϊκή περιοδεία

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ φέρεται να έχει ξεκινήσει έλεγχο οικονομικών στοιχείων που αφορούν την Άννα Βίσση, με έμφαση στις μεγάλες συναυλιακές διοργανώσεις της και στις εμφανίσεις της στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το Mega, οι ελεγκτές εξετάζουν στοιχεία που σχετίζονται με τις συναυλίες της τραγουδίστριας στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς και με την ευρωπαϊκή περιοδεία που πραγματοποίησε τον Οκτώβριο του 2025.

Η περιοδεία περιλάμβανε εμφανίσεις στο Ντίσελντορφ, τη Στουτγκάρδη, το Άμστερνταμ, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για πιθανές φορολογικές εκκρεμότητες δεκάδων χιλιάδων ευρώ, οι οποίες παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Οι έλεγχοι φέρονται να επεκτείνονται και σε άλλες συναυλιακές διοργανώσεις της ερμηνεύτριας. Ωστόσο, οι οικονομικές εκκρεμότητες των 850.000 ευρώ που εξετάζονται στην περίπτωση του Νίκου Καρβέλα δεν συνδέονται, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, με συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Η αντιπαράθεση των δύο καλλιτεχνών

Οι φορολογικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται ενώ συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, δύο καλλιτεχνών με κοινή επαγγελματική πορεία περίπου πέντε δεκαετιών.

Στο πλαίσιο αυτής της διαφωνίας έχουν δημοσιοποιηθεί αναφορές σε οικονομικές απαιτήσεις, αμοιβές και δάνεια, ενώ ο συνθέτης έχει αποφασίσει να διατηρεί τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σχετικά με το ποιοι καλλιτέχνες θα ερμηνεύουν τα τραγούδια του.

Οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες συνεχίζουν τη διερεύνηση των οικονομικών στοιχείων των δύο καλλιτεχνών, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει από τις δημοσιοποιημένες πληροφορίες οριστική διαπίστωση φορολογικών παραβάσεων.