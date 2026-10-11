Επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος: Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη – Τι εξετάζει η κυβέρνηση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία ενδέχεται να φτάσει το 20%, αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη, με στόχο τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά. Παράλληλα, η Ελλάδα θα επιδιώξει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη χρηματοδότηση πρόσθετων μέτρων στήριξης.

Βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,70 ευρώ το λίτρο, με τη συνδυασμένη συνεισφορά του κράτους και των διυλιστηρίων. Την ίδια στιγμή, εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επιβεβαίωσε ότι η επιδότηση στην αντλία θα συνδυαστεί με αυξημένη ενίσχυση για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να συγκρατήσει την τελική τιμή του καυσίμου σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα στα οποία ολοκληρώθηκε η προηγούμενη χειμερινή περίοδος.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Επιδότηση τουλάχιστον 30 λεπτών ανά λίτρο

Με βάση τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά, η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 1,90 ευρώ το λίτρο και να προσεγγίσει ακόμη και τα 1,95 ευρώ, εάν η διάθεσή του άρχιζε με τα σημερινά δεδομένα.

Για να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών, επιδιώκεται η συνολική ενίσχυση από το κράτος και τα διυλιστήρια να φτάσει ή να υπερβεί τα 30 λεπτά ανά λίτρο. Το ακριβές ύψος της επιδότησης αναμένεται να αποσαφηνιστεί με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις της Τετάρτης.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραταθεί η υφιστάμενη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και για το υπόλοιπο του Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Επίδομα θέρμανσης: Πιθανή αύξηση έως 20% για 1,17 εκατ. δικαιούχους

Σημαντική αύξηση προβλέπεται και για το επίδομα θέρμανσης, με τις εκτιμήσεις να τοποθετούν το ποσοστό της ενίσχυσης κοντά στο 20% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε περίπου 1.170.000, όπως ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζεται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση.

«Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση της επιδότησης σε σχέση με πέρυσι για τους 1.170.000 συμπολίτες μας», δήλωσε ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι θα εφαρμοστεί παράλληλα και η επιδότηση στην αντλία.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπογράμμισε ότι η στήριξη των νοικοκυριών θα κινηθεί εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις με τη βιομηχανία, στο πλαίσιο που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

Σύνοδος Κορυφής: Το ελληνικό αίτημα για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία

Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης πρόσθετων, προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αξιοποιώντας τα περιθώρια που ενδέχεται να προκύψουν από τη ρήτρα διαφυγής.

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, όπου η ελληνική πλευρά θα διεκδικήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων.

Συγκεκριμένα, στον υφιστάμενο σχεδιασμό περιλαμβάνεται ποσό περίπου 1 δισ. ευρώ που προορίζεται για ενεργειακές επενδύσεις. Η Ελλάδα επιδιώκει να εξεταστεί η δυνατότητα διάθεσης μέρους αυτών των πόρων για τη χρηματοδότηση στοχευμένων μέτρων στήριξης, τα οποία θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα.

Η αποδοχή του ελληνικού αιτήματος θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια για παρεμβάσεις κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, πέραν των μέτρων που προγραμματίζεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη.

Ο Σταύρος Παπασταύρου εξέφρασε αισιοδοξία για την έκβαση των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Όπως επισήμανε, η δυνατότητα της Ελλάδας να προχωρήσει σε επιπλέον μέτρα θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επομένως, το οριστικό εύρος των κυβερνητικών παρεμβάσεων θα εξαρτηθεί τόσο από τις ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα και το επίδομα θέρμανσης όσο και από την έκβαση των διαβουλεύσεων στη Σύνοδο Κορυφής.