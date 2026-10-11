Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από σήμερα ακόμα και στην Αττική – Πότε αναμένεται η ψυχρή «εισβολή»

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Δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα, με το πρώτο να προκαλεί βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά προς τα ανατολικά και το δεύτερο να φέρνει από την Τρίτη σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων, πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Μάλιστα, την Τετάρτη οι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η πρώτη διαταραχή έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, ενώ το νέο σύστημα που θα ακολουθήσει θα έχει περισσότερο χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

Τα πρώτα έντονα φαινόμενα εκδηλώθηκαν στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο, με μετεωρολογικό σταθμό στη βόρεια Κέρκυρα να καταγράφει περισσότερα από 50 χιλιοστά βροχής μέσα σε τρεις ώρες.

Η ζώνη των καταιγίδων έχει επεκταθεί έως την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο και κινείται σταδιακά ανατολικότερα. Έως το μεσημέρι αναμένονται σημαντικά ύψη βροχής στη δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και τα νοτιότερα νησιά του Ιονίου.

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Πότε αναμένονται καταιγίδες στην Αττική

Από το μεσημέρι, το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες, προτού κινηθεί προς το Αιγαίο.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Αττική, με την πρόγνωση να τοποθετεί την ολοκλήρωση της διέλευσης των καταιγίδων από τον Πειραιά έως τις 21:00.

Στη Μακεδονία, οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες θα ενταθούν από το μεσημέρι και θα συνεχιστούν έως το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κακοκαιρία θα επεκταθεί στη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Αντίθετα, τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες και η ανατολική Κρήτη δεν αναμένεται να επηρεαστούν από το πρώτο κύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς, με ένταση 5 έως 6 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση στα βορειοδυτικά, όπου οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, ωστόσο, θα διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας τους 26 με 27 βαθμούς.

Δευτέρα: Υποχώρηση των φαινομένων στα δυτικά

Τη Δευτέρα, η πρώτη διαταραχή θα μετακινηθεί ανατολικότερα, αφήνοντας πίσω της περιορισμένα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα.

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βορειοανατολικά και στο ανατολικό Αιγαίο, με πιθανότητα να επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα. Στη συνέχεια, η ένταση των φαινομένων θα μειωθεί σταδιακά.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς σε ολόκληρη τη χώρα, με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί και στις ανατολικές περιοχές.

Από την Τρίτη νέα επιδείνωση με βροχές και ισχυρούς βοριάδες

Η πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων θα ακολουθηθεί από νέα επιδείνωση του καιρού την Τρίτη, όταν ένα δεύτερο σύστημα θα κινηθεί προς τη χώρα από τα βόρεια.

Η νέα διαταραχή θα συνοδεύεται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βόρειους ανέμους και βροχοπτώσεις, κυρίως στις ανατολικές περιοχές.

Τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στο βόρειο Αιγαίο, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και στην ανατολική Στερεά, περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από το βορειοανατολικό ρεύμα.

Βροχές προβλέπονται και στην Αττική, ενώ στο Αιγαίο αναμένεται να εκδηλωθούν καταιγίδες, με τη σχετικά υψηλή θερμοκρασία της θάλασσας να ευνοεί την ανάπτυξή τους.

Τετάρτη: Έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο και χιονοπτώσεις στα ορεινά

Την Τετάρτη, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση στη δυτική Ελλάδα. Ωστόσο, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, με βάση τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία.

Λόγω της αναμενόμενης έντασης των ανέμων, η Αναστασία Τυράσκη συνέστησε στους πολίτες που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς να επικοινωνούν με το αρμόδιο λιμεναρχείο πριν μεταβούν στο λιμάνι.

Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα φέρει επίσης χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα και στην Πίνδο.

Οι ποσότητες χιονιού δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλες, καθώς τα φαινόμενα θα έχουν σχετικά γρήγορη εξέλιξη. Πάντως, στον Παρνασσό ενδέχεται να καταγραφούν περισσότερες χιονοπτώσεις.

Πέμπτη: Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι – Πιθανές έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη

Την Πέμπτη, οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ ισχυροί, ενώ οι βροχοπτώσεις θα περιοριστούν κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα να καταγραφούν σημαντικά ύψη βροχής. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ επισήμανε ότι το δεύτερο σύστημα παρουσιάζει ομοιότητες με προηγούμενη κακοκαιρία, η οποία είχε προκαλέσει εκτεταμένες βροχοπτώσεις στο νησί.

Η εξέλιξη των φαινομένων, ιδιαίτερα ως προς την ένταση των βορείων ανέμων και τις βροχοπτώσεις στο Αιγαίο, θα εξαρτηθεί από την πορεία του δεύτερου συστήματος, όπως αυτή αποτυπώνεται στα προγνωστικά στοιχεία.