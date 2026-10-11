Επίδομα στέγασης: Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την πληρωμή του Αυγούστου 2027 – Τι αλλάζει με τα ενοίκια

Συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν εκτός της καταβολής του επιδόματος στέγασης για τον Αύγουστο του 2027. Αυτό οφείλεται σε νέες προϋποθέσεις που αφορούν τόσο τον ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής του ενοικίου από την 1η Ιουλίου 2027, όσο και την έγκαιρη ανανέωση της αίτησης, σύμφωνα με τον νόμο 5264/2024.

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στέγαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν εκτός της καταβολής του επιδόματος στέγασης για τον Αύγουστο του 2027.
  • Από την 1η Ιουλίου 2027, οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταβάλλουν το ενοίκιό τους ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
  • Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα καταβάλλεται το μίσθωμα θα πρέπει να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη και να έχει δηλωθεί σε ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τον νόμο 5264/2024.

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Τον κίνδυνο να μείνουν εκτός της καταβολής του επιδόματος στέγασης για τον Αύγουστο του 2027 αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, καθώς τίθενται προϋποθέσεις τόσο για τον τρόπο πληρωμής του ενοικίου όσο και για την έγκαιρη ανανέωση της αίτησης.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το επίδομα, το οποίο καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ, κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ. Από την 1η Ιουλίου 2027, οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταβάλλουν το ενοίκιό τους ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τη χορήγηση της παροχής.

Σύμφωνα με τον νόμο 5264/2024, ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα καταβάλλεται το μίσθωμα θα πρέπει:

  • να είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη,
  • να έχει δηλωθεί σε ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

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