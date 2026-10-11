Βασίλης Παϊτέρης: Ανάρτησε βίντεο μέσα από τα κρατητήρια – «Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε»

Βίντεο στα social media ανάρτησε ο Βασίλης Παϊτέρης μέσα από τα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, όπου κρατείται μετά τη σύλληψή του για παραβίαση περιοριστικού όρου, υποστηρίζοντας πως είναι αθώος

Ο καλλιτέχνης συνελήφθη την Πέμπτη(8/10), μετά την παραβίαση του περιοριστικού όρου που αφορούσε την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του. Τη Δευτέρα, αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων και μέχρι τότε κρατείται στο αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο facebook, ο Βασίλης Παϊτέρης αναφέρει: «Καλημέρα σας και γεια χαρά σας. Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Σήμερα, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου κι εγώ βρίσκομαι στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Αύριο το πρωί, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου κι εγώ θα πρέπει να πάω στα δικαστήρια της Ευελπίδων να αποδείξω ότι το σπίτι για το οποίο με δικάσανε πέντε χρόνια, δεν είναι δασικό.

Έχω χαρτί από το δασαρχείο ότι το σπίτι μου δεν είναι σε δασική περιοχή. Δεύτερον, έχω προβλήματα υγείας πολύ σοβαρά, με καρκίνο, με καρδιά, αποδεδειγμένα από γιατρούς. Είμαι σε ηλικία που δεν πρέπει να μπω φυλακή. Δεν χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν. Αύριο θα πρέπει να μην δικαστώ γιατί έχω χαρτιά που αποδεικνύουν την αθωότητά μου».

Το απόγευμα της Κυριακής, το βίντεο κατέβηκε από το προφίλ του Βασίλη Παϊτέρη.