Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη – Ζητούν περισσότερες παρεμβάσεις στο κόστος ενέργειας και καυσίμων

Εστιάζοντας στην ενεργειακή κρίση και το κύμα ακρίβειας που πιέζει την κοινωνία, η αντιπολίτευση άσκησε δριμεία κριτική στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Από τις επιδοτήσεις στη βιομηχανία μέχρι την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο τα κόμματα αμφισβητούν το κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας και ανάπτυξης, καταλογίζοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη έλλειψη ετοιμότητας και ανεπάρκεια απέναντι στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας.

ΠΑΣΟΚ: «Το ζήτημα δεν είναι η δομή της ανασκόπησης»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός απέτυχε στο πεδίο της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών. Επέκρινε, επίσης, την παρουσίαση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ως κυβερνητικού επιτεύγματος, λέγοντας ότι το σχέδιο προβλέπει τη διάθεση εθνικών πόρων για την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Το ΠΑΣΟΚ έκανε ακόμη λόγο για περικοπές ενεργειακών έργων που, σύμφωνα με τη δήλωση, είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, επανέφερε τις προτάσεις του για μείωση του ΕΦΚ μέσω επιστροφής μέρους των αυξημένων εσόδων από τον ΦΠΑ και για περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στο όριο του 25%, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να θέσει ο ίδιος τον πήχη για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. «Το ζήτημα δεν είναι η δομή της ανασκόπησης, αλλά το περιεχόμενό της», αναφέρει η δήλωση του ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ: «Οι πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ, όπως υποστηρίζει, η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησίαστα ενοίκια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία.

Το κόμμα ζητά μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων. Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, αναφέρει ότι οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου δεν αρκούν για να τεκμηριώσουν διπλωματική επιτυχία και θέτει ερωτήματα για τις δεσμεύσεις που εξασφαλίστηκαν και το κόστος των εξοπλιστικών συμφωνιών.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει επικοινωνιακή την προβολή της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, εφόσον, όπως αναφέρει, δεν συνοδεύεται από πολιτική που να εξασφαλίζει προσιτές τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επικρίνει επίσης τις ενισχύσεις προς τη βιομηχανία, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των πληγέντων στην Κρήτη και την επιδότηση καυσίμων για τους αλιείς.

ΚΚΕ: «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»

Το ΚΚΕ επέκρινε τον πρωθυπουργό για την αναφορά στην Ελλάδα ως «πυλώνα σταθερότητας», συνδέοντας την επίσκεψη Ρούμπιο με την εμπλοκή της χώρας σε γεωπολιτικούς και ενεργειακούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Το κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στηρίζει βιομηχανικούς και ενεργειακούς ομίλους με επιδοτήσεις, ενώ εργαζόμενοι και αλιείς επιβαρύνονται από τη φορολογία και το κόστος. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις που προετοιμάζουν τα εργατικά σωματεία αποτελούν απάντηση στην κυβερνητική πολιτική.

Ελληνική Λύση: «Ασπιρίνες» για την ενεργειακή κρίση

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αντιμετωπίσει με «ασπιρίνες» την ενεργειακή κρίση. Υποστήριξε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η έλλειψη, όπως ανέφερε, σοβαρής ενεργειακής πολιτικής οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, η οποία, κατά την εκτίμησή του, θα επιβαρύνει περαιτέρω τα ελληνικά νοικοκυριά.

Σε ξεχωριστή δήλωσή του για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, ο κ. Βελόπουλος σχολίασε ότι στο βίντεο που ανάρτησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών για την επίσκεψή του στην Ελλάδα δεν εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΝΙΚΗ: «Η κοινωνία ασφυκτιά»

Η ΝΙΚΗ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι αλλάζει την «επικοινωνιακή συσκευασία» της εβδομαδιαίας ανασκόπησης, χωρίς να απαντά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Εστίασε στην ακρίβεια, στους μισθούς, στα ενοίκια και στο ενεργειακό κόστος, ενώ αμφισβήτησε κατά πόσο η ανάπτυξη μεταφράζεται σε ουσιαστική βελτίωση για τα νοικοκυριά.

Για την ενίσχυση της βιομηχανίας, ζήτησε επανεξέταση του σχεδιασμού απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, έλεγχο των υπερκερδών και αλλαγές στο χρηματιστήριο ενέργειας. Άσκησε, επίσης, κριτική για την επιδότηση καυσίμων στους αλιείς, ζητώντας μόνιμη μείωση του κόστους και ενίσχυση των ελέγχων για την παράνομη αλιεία.

Η ΝΙΚΗ έθεσε ακόμη ερωτήματα για το πώς δεν εντοπίστηκε εγκαίρως το κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ, ενώ για την επίσκεψη Ρούμπιο υποστήριξε ότι δεν υπήρξε σαφής δημόσια καταδίκη των τουρκικών απειλών ούτε ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις πέρα από τις εξοπλιστικές συμφωνίες.