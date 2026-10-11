Λέσβος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αντίσσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη περιοχή Αντίσσα στη Λέσβο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 14:00. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Λέσβου για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.