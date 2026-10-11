Λέσβος: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αντίσσα

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη περιοχή Αντίσσα στη Λέσβο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 14:00. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Λέσβου για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.