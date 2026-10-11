Βατικανό: Ανησυχία για την υγεία του Πάπα Λέοντα – Εντοπίστηκε οζίδιο στον πνεύμονά του και θα υποβληθεί σε επέμβαση

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Σε χειρουργική επέμβαση πρόκειται να υποβληθεί τις επόμενες ημέρες ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, έπειτα από τον εντοπισμό οζιδίου στον πνεύμονά του κατά τη διάρκεια ιατρικού ελέγχου. Ο 71χρονος Ποντίφικας ανακοίνωσε ο ίδιος την κατάσταση της υγείας του την Κυριακή, κατά την εβδομαδιαία προσευχή του στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, στη Ρώμη, διαβεβαιώνοντας τους πιστούς ότι το εύρημα εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο.

Σύμφωνα με το BBC, ο Πάπας αποκάλυψε ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα μικρό, σαφώς εντοπισμένο οζίδιο στον πνεύμονά του, το οποίο κρίθηκε απαραίτητο να αντιμετωπιστεί χειρουργικά.

«Οι γιατροί εντόπισαν ένα οζίδιο στον πνεύμονά μου, σε πρώιμο στάδιο και με σαφή εντόπιση», δήλωσε ο Λέων ΙΔ΄, απευθυνόμενος στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ο 71χρονος Ποντίφικας εξήγησε ότι η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί έκρινε πως η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή και ότι ο ίδιος συμφώνησε να υποβληθεί στην επέμβαση.

Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει τους προσκυνητές, τονίζοντας ότι το οζίδιο είναι περιορισμένο και εντοπίστηκε εγκαίρως.

Ολοκληρώνοντας την κυριακάτικη προσευχή του, ευχαρίστησε τους πιστούς για την «πνευματική τους εγγύτητα» και δήλωσε ότι εμπιστεύεται τον εαυτό του στις προσευχές τους.

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Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της Αγίας Έδρας, Ματέο Μπρούνι, επιβεβαίωσε ότι η χειρουργική επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πάπας αναμένεται να χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα για την ανάρρωσή του.

Ο Λέων ΙΔ΄, κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, εξελέγη Πάπας το 2025, διαδεχόμενος τον Πάπα Φραγκίσκο.

Είναι ο 267ος επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και ο πρώτος Αμερικανός που ανήλθε στον παπικό θρόνο.

Χειροτονήθηκε το 1982 και πέρασε πολλά χρόνια ως ιεραπόστολος στο Περού, όπου έγινε γνωστός για τη δράση του στο πλευρό κοινωνικά περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και τις προσπάθειές του να οικοδομήσει γέφυρες επικοινωνίας.