Ουκρανία: Πρόταση Ζελένσκι για αμοιβαία παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές – Οι όροι προς τη Ρωσία

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Έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου δηλώνει η Ουκρανία, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα τερματίσει τις δικές της επιδρομές εναντίον ουκρανικών ενεργειακών υποδομών. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε την Κυριακή ότι οποιαδήποτε κίνηση αποκλιμάκωσης του πολέμου πρέπει να είναι αμοιβαία και να συνοδεύεται από πραγματικές εγγυήσεις.

Σε δηλώσεις του μέσω της πλατφόρμας Telegram, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε περιορισμό των επιθέσεων κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρξει αντίστοιχη δέσμευση από τη Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι η αποκλιμάκωση δεν μπορεί να είναι μονομερής, επιμένοντας στην ανάγκη αμοιβαίων ενεργειών και ουσιαστικών εγγυήσεων για την εφαρμογή οποιασδήποτε συμφωνίας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει την Κυριακή τις συνομιλίες του με Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη καθημερινές διαβουλεύσεις για την εξασφάλιση πρόσθετων πακέτων αντιαεροπορικής άμυνας.

Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προμήθεια πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη, με στόχο την ενίσχυση των ουκρανικών αμυντικών δυνατοτήτων.

Η παρέμβαση Τραμπ και ο νέος αιματηρός απολογισμός στη Ζαπορίζια

Οι δηλώσεις Ζελένσκι έρχονται μία ημέρα μετά τη δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε το Σάββατο την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον σημερινό της πρόεδρο.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Κίεβο «πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει» τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε νέο, βαρύτερο απολογισμό από τη ρωσική αεροπορική επιδρομή που έπληξε τη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι νεκροί αυξήθηκαν στους 23, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, μετά το σφοδρό ρωσικό πλήγμα στην πόλη.