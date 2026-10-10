Τραμπ για Ζελένσκι: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε επίθεση στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε επίθεση στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας πως ήρθε η ώρα για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο».
  • Ο Τραμπ πρότεινε να βρεθεί ένας νέος ηγέτης που να μπορεί να κλείσει συμφωνίες, καθώς ο Ζελένσκι «θα μπορούσε να είχε κλείσει πολλές συμφωνίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνει ποτέ».

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε επίθεση στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας πως ήρθε η ώρα για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Προτείνω να βρουν έναν νέο ηγέτη που να μπορεί να κλείσει συμφωνίες, γιατί θα μπορούσε να είχε κλείσει πολλές συμφωνίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνει ποτέ» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

«Αν ήμουν εγώ πρόεδρος ο πόλεμος αυτός δεν θα είχε ξεκινήσει. Ο πόλεμος αυτός άρχισε λόγω ανικανότητας. Έχεις χάσει πάνω από το 30% των εδαφών της χώρας σου. Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει πρόσθεσε ο Τραμπ.

 

 

«Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να είχε διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, αλλά επιλέγει να μην το κάνει. Του είπαμε: “Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία. Μην χτυπάς όμως τα διυλιστήρια, γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο”. Και εκείνος θέλει να δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο. Θέλει να δημιουργεί προβλήματα στους αγρότες μας, στους κτηνοτρόφους μας, με το πετρέλαιο ντίζελ, επειδή η Ρωσία προμηθεύει ένα μεγάλο μέρος του ντίζελ σε ολόκληρο τον κόσμο. Και του είπαμε: “Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά μην χτυπάτε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, μεγάλη έλλειψη”. Και τι κάνει εκείνος; Πηγαίνει και χτυπά τις εγκαταστάσεις παραγωγής ντίζελ…» σχολίασε ακόμη ο Τραμπ.

 

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