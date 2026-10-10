Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ: Πώς επηρεάζει τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και τη ναυτιλία

Τις πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου στις ΗΠΑ ανέλυσαν ο ναυτιλιακός αναλυτής Γιώργος Ξυραδάκης και ο διεθνολόγος Αθανάσιος Μποζίνης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον κ. Ξυραδάκη, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες ενέργειας, αλλάζοντας τις διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου και καυσίμων, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει άμεσα σημαντικές μεταβολές στα ναύλα. Όπως εξήγησε, η συμφωνία ενδέχεται να οδηγήσει σε ανακατανομή των ενεργειακών ροών σε διεθνές επίπεδο, επηρεάζοντας τόσο τη ναυτιλία όσο και τις αγορές καυσίμων.

Από την πλευρά του, ο κ. Μποζίνης εκτίμησε ότι η κίνηση σχετίζεται και με τις πολιτικές πιέσεις που δέχεται η αμερικανική κυβέρνηση ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και η ενίσχυση της ψυχολογίας των αγορών.

«Υποχρεώθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των εκλογών, να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση», υποστήριξε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η συμφωνία μπορεί να επηρεάσει συνολικά την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς «όταν ρίχνεις ποσότητες πετρελαίου στην αμερικανική αγορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν να τραβούν ποσότητες από άλλες πηγές», γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει νέα ισορροπία στη διεθνή αγορά ενέργειας.

Οι δύο αναλυτές υπογράμμισαν ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να έχει ευρύτερες γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει την ισορροπία στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, αλλά και τη στάση της Ευρώπης απέναντι στο ενεργειακό ζήτημα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Γιώργος Ξυραδάκης χαρακτήρισε θετική την τάση αυτή, επισημαίνοντας ότι «το χρηματιστήριο είναι μία ακόμη σταθερή αξία άντλησης κεφαλαίων για την ελληνική ναυτιλία», προσθέτοντας ότι τα κεφάλαια που αντλούνται ή σχεδιάζεται να αντληθούν ενδέχεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

«Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν διογκωθεί σε τέτοιο βαθμό, είναι τεράστιες, και βλέπουμε πλέον το ελληνικό χρηματιστήριο να αποτελεί μια σοβαρή εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης», ανέφερε, αποδίδοντας παράλληλα σημαντικό ρόλο στο έργο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της αγοράς.